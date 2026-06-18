【吉祥寺ロフト】サコッシュ＆UVジェルのサンプルもらえる！「紫外線予報」がイベント開催《6月19日〜7月13日》

石澤研究所が展開する「紫外線予報」ブランドは、2026年6月19日から7月13日まで「紫外線予報」のポップアップイベントを開催します。

ギンガムチェックとお花がモチーフのかわいいブースを展開

「紫外線予報」は、"毎日心地よく使えるUVケア"がコンセプトの日焼け止めブランド。豊富なラインアップで、ライフスタイルやシーンに合わせて選べます。

吉祥寺ロフトでポップアップイベントでは、"summer picnic"をテーマに、ギンガムチェックとお花がモチーフの、かわいい世界観のブースを展開。新作の頭皮用UV「紫外線予報 炭酸UVヘッドスパF」や、塗り直しに便利なスティックUVなどが勢ぞろいします。

また、設置されている「アイテム診断パネル」からライフスタイルやこだわりを選ぶことで、「紫外線予報」全11品の中からおすすめのアイテムを提案してもらえます。

■「紫外線予報」ポップアップイベント 開催概要

開催期間・時間：6月19日〜7月13日 10時30分〜20時（最終日のみ18時まで）

会場：吉祥寺ロフト 1階（東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1）

■オリジナルサコッシュ＋「さらさらUVジェルF」のサンプルサシェをプレゼント

期間中、「紫外線予報」の商品をいずれか1品購入すると、オリジナルサコッシュと「紫外線予報 さらさらUVジェルF」のサンプルサシェがもらえます。先着300人限定です。

1会計につき1点のプレゼント。当日発行のレシートに限り対象です。景品がなくなり次第終了となります。

■商品ラインアップ（一例）

＜シーズン限定＞

・紫外線予報 炭酸UVヘッドスパF 【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】

ひんやりと気持ちよく頭皮を紫外線から守ります。頭皮のじめじめ・ベタつきをリセットしてすっきり爽快に。UVケアしながら、夏のエチケットケアにもなります。容量は60g。

価格は1870円。

・紫外線予報 さらさらUVジェルF 【SPF45 PA+++】

軽いジェルが素早くなじみ、ベタつかずに塗ってすぐに服が着られます。塗るとすぐに透明になるため、伸ばした際の色ムラも気になりません。容量は260g。

価格は1980円。

・紫外線予報 さらさらUVスティックF 【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】

おでかけ中のお手軽なUVケアにぴったり。汗ばむ首の後ろや"サンダル焼け"が気になる足の甲にも、サッと塗るだけでサラサラになります。容量は15g。

価格は1870円。

このほかにも多彩なアイテムを用意しています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部