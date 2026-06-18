moxymillが、新メンバーオーディション『to the nex7』の参加者募集を開始した。

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moxymillは、オーディション番組『SEVEN COLORS』から誕生し、2025年1月にデビューしたガールズグループ。個性の異なる“Charm（魅力）”をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わる独自のスタイルを特徴とする。

5月31日には、“Charm「SEXY」”を担ってきたMOMOCAがmoxymillを卒業した。今回のオーディションで募集するのは2名で、MOMOCAが担った“Charm「SEXY」”と、結成当初から7人目のために用意されてきた“Charm「BEAUTY」”を担うメンバーを選出する。

選ばれた2名は、現メンバー5名とともに7人体制の新生moxymillとして今秋より始動する予定。なお、審査の様子はmoxymill Official YouTubeチャンネルにて随時配信される。募集期間は6月17日から7月12日23時59分まで。

（文＝リアルサウンド編集部）