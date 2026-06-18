橘舞のファースト写真集『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』が6月26日に徳間書店から発売される。撮影はカメラマンの小塚毅之が担当した。

【写真】「ミスFLASH2023」グランプリ・橘舞

橘舞は愛知県出身のタレント・グラビアアイドル。大学卒業後の会社勤務を経て芸能活動を開始し、2022年に「ミスヤングアニマル2022」で審査員特別賞を受賞。翌年の「ミスFLASH2023」では敗者復活から第17代グランプリに輝いた。舞台や映画などの女優業も並行しており、今年下半期にもグラビアに加え、映画・舞台・ドラマへの出演が予定されている。

タイトルの『わたしは猫になりたい』には、写真集を手に取った人に対して「あなたの猫になりたい」という本人の思いが込められている。海岸沿いでの路上ロケでは、胸元も背中も大胆に開いたドレスでの撮影を敢行。ベッドに敷かれた白いシーツの上で戯れるカットでは、純白のランジェリー姿も披露している。本人がやってみたかったというエプロン姿や変形サロペットでの撮影にも挑戦した。

撮影を担当した小塚毅之は、小日向結衣の『スーパーエロチカ』シリーズなどを手がけてきたカメラマン。「週刊プレイボーイ」のグラビアで橘と出会い、今回のタッグが実現した。

あわせて、発売記念イベントの開催も決定。7月4日に秋葉原・書泉ブックタワーにて、サイン入り写真集や2ショットチェキ撮影などの特典付きお渡し会が行われる。

■橘舞コメント念願の1st写真集です！グラビアを始めるにあたって「いつか紙の写真集を出したい」というのが大きな目標でした。今回はその夢を叶えることができて本当にうれしいですし、この記念すべき写真集を手に取っていただき、橘舞のことをもっと好きになっていただけたら最高にハッピーです！

実はグラビアを始めるまで、プールでもビーチでもビキニを着けたことがなかった私ですが、今回は写真集ということで思いきったことにたくさん挑戦しています。特にお気に入りはエプロン姿で、どうしてもやってみたかったシチュエーションなので、撮影できて本当にうれしかった 気分は完全に新妻でしたね（笑）。

他もおすすめシーンがいっぱいです。今までとは少し違う新しい橘舞をぜひ楽しみにしてください。何度でも見てほしいです！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）