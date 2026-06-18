日本×オランダ戦からは１人。“GS第１節ベストイレブン”をフランスメディアが選定！「ポルトガル２部の守護神は一躍スターダムにのし上がった」【Ｗ杯】
全104試合のうち、24試合が終了。現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（GS）で全12グループの第１節がすべて消化された。
「ゴールラッシュ、予想外のスコア、そして世界中を熱狂させた興奮。史上初めて48チームが出場する2026年ワールドカップは、大西洋を越えてスリリングなスペクタクルを繰り広げた。アメリカからカナダを経てメキシコまで、スタジアムは息を呑むような試合展開に沸き立った」
４年に一度のビッグトーナメントの盛り上がりを伝えるフランスメディア『RMC Sport』は、「そして、数多くのスター選手がピッチで輝くチャンスを掴んだ」とし、第１節終了時点でのベストイレブンを選定した。
「選ばれたのは、数名のフランス人選手、常に存在感を示すリオネル・メッシ、そしてたった１試合で運命を変えたゴールキーパーだ」
アルジェリア代表に３−０で勝利したアルゼンチン代表で、チームの全得点を叩き出したメッシ。同メディアは「絶好調のインテル・マイアミのスター選手は、ハットトリックを達成し、ワールドカップ史上最多得点記録を保持するミロスラフ・クローゼの16ゴールに並んだ」と38歳の偉業達成を評する。
GKで選ばれたのは、カーボベルデ代表のヴォジーニャ。「７つのセーブを含む見事なパフォーマンスを披露したこのGKは、スペインと０−０で引き分けた試合のヒーローとなった。この活躍で、ポルトガル２部のシャベスに所属する守護神は、一躍スターダムにのし上がった」と記す。
また、フランス代表からはキリアン・エムバペ、マイケル・オリーセ、ダヨ・ウパメカノの３人が選出。日本戦で１得点をマークしたオランダ代表のフィルジル・ファン・ダイク、チュニジア代表に５−１と圧勝したスウェーデン代表で２ゴールを挙げたヤシン・アヤリらがベストイレブンに名を連ねた。
▼『RMC Sport』選定の第１節終了のベストイレブン
GK
ヴォジーニャ（カーボベルデ代表）
DF
アーロン・ワン＝ビサカ（DRコンゴ代表）
ダヨ・ウパメカノ（フランス代表）
フィルジル・ファン・ダイク（オランダ代表）
ニコ・オライリー（イングランド代表）
MF
アユブ・ブアディ（モロッコ代表）
ヤシン・アヤリ（スウェーデン代表）
マイケル・オリーセ（フランス代表）
FW
リオネル・メッシ（アルゼンチン代表）
キリアン・エムバペ（フランス代表）
ハリー・ケイン（イングランド代表）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「ゴールラッシュ、予想外のスコア、そして世界中を熱狂させた興奮。史上初めて48チームが出場する2026年ワールドカップは、大西洋を越えてスリリングなスペクタクルを繰り広げた。アメリカからカナダを経てメキシコまで、スタジアムは息を呑むような試合展開に沸き立った」
「選ばれたのは、数名のフランス人選手、常に存在感を示すリオネル・メッシ、そしてたった１試合で運命を変えたゴールキーパーだ」
アルジェリア代表に３−０で勝利したアルゼンチン代表で、チームの全得点を叩き出したメッシ。同メディアは「絶好調のインテル・マイアミのスター選手は、ハットトリックを達成し、ワールドカップ史上最多得点記録を保持するミロスラフ・クローゼの16ゴールに並んだ」と38歳の偉業達成を評する。
GKで選ばれたのは、カーボベルデ代表のヴォジーニャ。「７つのセーブを含む見事なパフォーマンスを披露したこのGKは、スペインと０−０で引き分けた試合のヒーローとなった。この活躍で、ポルトガル２部のシャベスに所属する守護神は、一躍スターダムにのし上がった」と記す。
また、フランス代表からはキリアン・エムバペ、マイケル・オリーセ、ダヨ・ウパメカノの３人が選出。日本戦で１得点をマークしたオランダ代表のフィルジル・ファン・ダイク、チュニジア代表に５−１と圧勝したスウェーデン代表で２ゴールを挙げたヤシン・アヤリらがベストイレブンに名を連ねた。
▼『RMC Sport』選定の第１節終了のベストイレブン
GK
ヴォジーニャ（カーボベルデ代表）
DF
アーロン・ワン＝ビサカ（DRコンゴ代表）
ダヨ・ウパメカノ（フランス代表）
フィルジル・ファン・ダイク（オランダ代表）
ニコ・オライリー（イングランド代表）
MF
アユブ・ブアディ（モロッコ代表）
ヤシン・アヤリ（スウェーデン代表）
マイケル・オリーセ（フランス代表）
FW
リオネル・メッシ（アルゼンチン代表）
キリアン・エムバペ（フランス代表）
ハリー・ケイン（イングランド代表）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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