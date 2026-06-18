SUPER BEAVER、JI BLUEは都内某所のスペシャルステージから生中継！『STAR』次回ランナップ発表

6月25日放送のフジテレビ『STAR』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

CUTIE STREET「キュートなキューたい」

JI BLUE☆Taku Takahashi（m-flo）作詞作曲、プロデュースによる公式テーマソング

SUPER BEAVER「クライマックス」

超ときめき（ハート）宣伝部「どりーむじゃんぼ！」

FANTASTICS「SUNFLOWER」

※五十音順

■SUPER BEAVER、JI BLUEが生中継でスペシャルステージを披露

6月24日にメジャー再契約後第4弾となるアルバム『人生』をリリースし、初のドームツアーもソールドアウトとなったロックバンド、SUPER BEAVERが登場。

2025年に結成20周年を迎え、圧倒的な熱量で観客を魅了し続ける彼ら。最近では、その姿に密着したライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』が大きな話題となった。

今回は、フジテレビ系2026サッカーテーマソングに起用されている「クライマックス」を都内某所スペシャルステージから生中継で熱唱する。

さらに、サッカー日本代表応援プロジェクト「最高の景色を2026」の公式アンバサダーを務めるJI BLUEが登場。最高の景色を目指す日本代表に、世界一の追い風を吹かせるため、グローバルボーイズグループのJO1、INIのサッカーを愛するメンバーが結集したスペシャルユニットだ。

今回は☆Taku Takahashi（m-flo）作詞作曲、プロデュースによる公式テーマソング「景色」をこちらも都内某所スペシャルステージから生中継で披露する。日本中を熱狂の渦に巻き込むパフォーマンスをお見逃しなく。

■韓国でも大バズり中！CUTIE STREETが新曲を披露

アソビシステムが手がける「KAWAII LAB.」から誕生した8人組アイドルグループ、CUTIE STREETが登場。昨年の『第67回日本レコード大賞』で新人賞を受賞し、今年8月にはグループ初の日本武道館単独公演2DAYSライブが決定している。1stシングル『かわいいだけじゃだめですか？』は日本を飛び出し、現在韓国でも超バズり中だ。

韓国の音楽番組で「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを披露したことをきっかけに、韓国内の音楽チャートで首位を獲得し、各SNSでは圧倒的な再生数を記録している。そんな彼女たちが、テレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマである新曲「キュートなキューたい」を披露する。

■新体制の超ときめき（ハート）宣伝部、初となる最新シングル曲をパフォーマンス

「ときめく恋と青春」をテーマに世界中にときめきをお届けする5人組アイドルユニット、超ときめき（ハート）宣伝部が登場。「最上級にかわいいの！」や「超最強」など、次々と楽曲をTikTokで大バズりさせ、日本のみならず世界中で人気を集めている。

昨年に結成10周年を迎え、7月からはライブツアー『超ときめき（ハート）宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2026』の開催を予定している彼女たちが、新体制となって初のシングル曲「どりーむじゃんぼ！」を明るくかわいく元気にパフォーマンスする。

■FANTASTICS、最新曲を圧巻パフォーマンスで魅せる！リーダー、佐藤大樹がSTARナビゲーターに就任

EXILE TRIBEのダンス＆ボーカルグループ、FANTASTICSが登場。近年は個人活動も目覚ましく、八木勇征は俳優業に加え、6月10日には「GAME CHANGER」でソロデビューを果たした。

また、多方面で活躍の場を広げる中島颯太は6月12日に2nd写真集『THE SELF』を発売し、リーダーの佐藤大樹は6月13日に最終回を迎えた海テレビ・フジテレビ系ドラマ『時光代理人 -LINK CLICK-』にて本郷奏多とダブル主演を務めるなど、着々と活動の場を広げている。

そんなさらなる成長を目指すFANTASTICSが現在開催中のアリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』のテーマ曲「SUNFLOWER」を届ける。

さらに、MCの上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）とタッグを組むSTARナビゲーターに、佐藤大樹が就任。アーティストとどのようなトークを繰り広げるのか、注目だ。

※メイン写真上段左からJI BLUE、FANTASTICS 下段左からCUTIE STREET、SUPER BEAVER、超ときめき（ハート）宣伝部

■番組情報

フジテレビ『STAR』

06/25（木）19:00～20:00

MC：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）

出演者：CUTIE STREET、JI BLUE、SUPER BEAVER、超ときめき♡宣伝部、FANTASTICS（五十音順）

■関連リンク

『STAR』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/star/