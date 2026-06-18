熊本市の小学校で、「夢」や「好き」に出会える特別な授業が行われました。



講師はその分野の専門家、子どもたちの夢を育む授業です。



熊本市の力合西小学校で18日、特別な授業が行われました。



■画家 松永健志さん「絵は形というよりも色と絵の具の質感なんですよ」

講師は、熊本在住の画家、松永健志さんです。



6年生が水彩絵の具で描くのは、6年間の思い出が詰まったランドセル。



特別授業で挑戦したのは、通常の水彩画とは違う描き方です。絵の具を水で溶くことなく、油絵のように暗い色の上に明るい色を重ねていきます。

■松永健志さん「なぜ水を使わないかというと、絵の具の重みがちょっと出にくいので。でも今日は特別にいっぱい使っちゃおう！」

「一番明るいよりも、暗いこの色を出していく」

■児童「黒色でも、こんなたくさんの黒色があるんだな」



この特別授業を企画したのは、学校教育支援団体「スクランブル」の代表、吉村竜太朗さんです。



「子どもたちに様々なジャンルで活躍する人と出会い、自分の未来について考えてほしい」と、2年前から始めました。



2025年度は、熊本市や熊本県菊陽町･合志市の15の小学校で、7人の講師がおよそ90日間に渡り特別授業を行いました。



今年度2026年度は、およそ40校で行う予定です。



元小学校教員の吉村さんは、専門ではない分野を教える時に悩んだといいます。



この経験から、先生の負担軽減にもつながるよう、それぞれの分野の専門家が学校のカリキュラムに沿った特別授業を行っています。



■吉村さん「小学校の先生が作ってくださった土台に、スペシャルな職業や、活動をしている人の授業ということで、感性や生き方というのがいろんな形で伝わっていると感じる」



先生も多くのメリットを感じています。



■6年の担任「子どもたちが生き生きして、やりたいっていう気持ちが伝わってくる。私たちの学びにもなるし、（授業の準備時間を）有効活用して別のことができるので助かっています」



この特別授業を継続して行うため、企業や個人からの支援を募り、講師に謝礼が支払われる仕組みを整えました。



■松永さん「子どもにとっては非日常の刺激になっていい取り組みだなと。僕たちも生活的に助かるし、教育でも役に立てたらいいなと思う」



およそ1時間半で絵を完成させた子どもたち。



■児童「過去最高でうまくいきました！めっちゃ楽しかったです。」



■将来は絵を描く職業を希望する児童「自分の好きなことを追求できる。一番いい授業となりました」

■吉村さん「学校の日常にいろんな人が来てくれて、出会って学べるって、夢とか憧れが生まれる瞬間だなと思っていて。熊本の皆さんの思いが集まって子どもたちの教育が明るくなって、未来がつくられていく、そんなことができたらいい」



子どもたちが「夢」や「好き」と出会える特別な授業。地域で子どもたちの夢を育む新しい形です。