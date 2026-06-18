サッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会日本代表のFW浅野拓磨（31＝マジョルカ）が17日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に生出演し、北中米大会の注目FWたちのプレーを解説した。

番組では、フランスのエムバペ、ノルウェーのハーランド、アルゼンチンのメッシと、実力派ストライカー3人の今大会初戦をダイジェストで放送した。

セネガル戦に挑んだエムバペは、2点を決めた。後半アディショナルタイムの2点目は、下がってこぼれ球を拾い、ゴールへ向き直してミドル弾を決めた豪快なプレーだった。浅野は「FWとしては、走り抜け出してしまうことが多い。そこをあえて止まった。こぼれたところにエムバペがいち早く反応できているのが凄い」とし、「前向きた時には打つと決めていたんだろうなと。何で入んねんというゴール」と、超人ぶりを絶賛した。

イラクと対戦したノルウェーのハーランドについても、反応の素早さを称賛した。1−1の前半43分、相手の不用意なバックパスにハーランドが猛烈なプレスで反応。GKのクリアボールが自分の足に当たり、そのままゴールになった。浅野は「相手のGKの判断ミスでもあると思うけど、見逃さなかったのと、さすが速いな」と拍手。「これも何で入んねん」と笑わせた。

最後は、アルジェリアからハットトリックを決めたメッシを分析した。運動量のオンとオフの切り替えがはっきり分かる選手でもあり、浅野は「めっちゃ歩いてるし、何でそれで決められんねん」とツッコミ。「特別速いわけではない」とも評しつつ、「普通の人間じゃないんだと思います」と絶賛した。

前回大会でもチームを36年ぶりの優勝に導き、MVPにも輝いたメッシ。超人的なプレーの数々は、38歳になった今大会でも健在だった。浅野は「見えている景色とか、人じゃないんだろうなって。僕ら選手でも、調子のいい時はスローで見えたり（する）。常にそうなんじゃないか」と、人知を超えたプレーぶりに驚きを口にした。