猫が「フガフガ」と鼻を鳴らす原因3選

猫が突然「フガフガ」と鼻を鳴らしたら、びっくりしてしまうかもしれません。猫が鼻を鳴らすのには、次のような原因が考えられます。

1.興奮している

遊びに集中しているときなどに、猫の鼻からフガフガと音がすることがあります。特に若い猫では遊びに夢中になるあまり、興奮して呼吸が荒くなってしまうことも。その際にフガフガと鼻を鳴らすことがあるのです。

一時的なものなので心配はありませんが、興奮し過ぎているときは遊びを中断して、少し休ませてあげましょう。

2.鼻がつまっている

鼻炎による鼻づまりがあると、鼻の粘膜が腫れて息が通りにくくなり、フガフガと鼻が鳴ることがあります。鼻炎の要因は猫風邪やアレルギーなど様々です。

ホコリなどの異物が鼻に入ってしまったときもフガフガと鼻を鳴らすことがあります。異物が取れれば音もしなくなります。

ただ、時間がたってもフガフガと聞こえたり、呼吸がしづらそうな場合は動物病院を受診してください。飼い主さんが自己判断で異物を取り出そうとするのは大変危険です。絶対にやめましょう。

3.逆くしゃみ

「逆くしゃみ」と呼ばれる「発作性呼吸」によっても鼻が「フガフガ」と音をたてることがあります。くしゃみは、勢いよく息を吐き出すことをいいますが、逆くしゃみはその名の通りくしゃみの逆で、連続して勢いよく空気を吸い込む際に起こる状態のことです。

逆くしゃみは慣れないとびっくりしてしまうことがありますが、長くても数分で治まることがほとんどなので、様子を見ていいでしょう。

猫が「フガフガ」と鼻を鳴らすときの受診の目安

猫がフガフガと鼻を鳴らしていても、多くは一時的なもので自然に治まります。しかし、頻繁に鼻を鳴らしていたり、呼吸が苦しそうな場合は呼吸器系の疾患の可能性があるため、受診して下さい。呼吸の様子を動画に撮影しておくと、受診時に説明しやすいです。

鼻水が出ていたり食欲がないなど、鼻を鳴らす以外に症状が見られる場合も動物病院で診てもらいましょう。

多頭飼いで他の猫も鼻を鳴らしたり症状が出ている場合は、感染症の疑いが高いです。鼻が鳴る原因が猫風邪の場合、子猫や高齢猫では重症化することがあります。

まとめ

猫がフガフガと鼻を鳴らしていたら心配になってしまいますね。でも、多くは一時的なものです。鼻づまりや感染症を予防するためにも、室内の温度や湿度には気をつけましょう。

鼻を鳴らす以外に症状や気になることがあれば、動物病院を受診してくださいね。

(獣医師監修：葛野莉奈)