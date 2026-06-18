第７９回カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞を獲得した岡本多緒が１８日、東京・ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズで「ＰＥＡＣＥ ＦＯＲ ＡＬＬ×難民映画基金ショートフィルム日本最速上映会」にゲストとして出席した。

Ｔシャツを通じて平和への願いを世界に届けるチャリティープロジェクト「ＰＥＡＣＥ ＦＯＲ ＡＬＬ」を展開するユニクロなどが、昨年「難民映画基金」を創設。映画監督として、チベット系移民の家族をテーマとした「マイ・スウィート・パーラ」を手がけた経験を持つ岡本は、トークセッションに登場して難民問題への思いを語った。

自身の義母がチベット難民であると明かし「夫や夫の家族、友達を通じてチベットの問題、人権問題だったり難民だったり、社会情勢だったりを学んでいった経緯がある」と岡本。「私自身、映画作りに関わっている理由といいますか、映画に大切だなって思っているのが、１人１人のストーリーが多くの人々に伝わることでエンパシーが広がり、いい世界、優しい世界になっていくんじゃないかって信じている。なので、難民の方々のストーリーが多くの人に届くことはとても大切」と言葉に力を込めた。