俳優の森川葵が31歳の誕生日を迎えたことを報告し、13年ぶりに共演した俳優との2ショットを公開した。

【映像】森川葵 ベッドでのオフショットや水着姿

これまでにもInstagramで、髪色をピンクにしたイメチェンショットや、海で浮輪につかまって泳ぐ姿などを発信している森川。5月15日の更新では、出演映画の告知とともに、黒のドレス姿でベッドの上でくつろぐオフショットを披露し、話題になっていた。

13年ぶり共演俳優と笑顔で2ショット

6月17日の更新では、この日に31歳の誕生日を迎えたことを報告。「HAPPY BIRTHDAY TO ME！周平さんとはドラマ「35歳の高校生」ぶりなのでなんと13年ぶり。あの頃は学生役だったけど、大人になりましたね。でも話してるとお互いまだまだガキな部分も見えてきます」とつづり、7月から放送されるドラマなどで共演する俳優の野村周平（32）との2ショットや、誕生日を祝福され笑顔でピースする写真などを披露した。

この投稿に、Perfumeのあ〜ちゃんや、俳優の橋本愛らが「いいね」で祝福。ファンからも「お誕生日おめでとうございますステキな1年になりますように！」「体調に気を付けてお仕事頑張ってくださーい！」など、祝福のコメントが数多く寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）