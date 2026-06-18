名古屋大学の学園祭で予定していた自衛隊の出展が直前に中止された問題で、大学が自衛隊に直接謝罪しました。

【写真を見る】学園祭の前日に…自衛隊の“出展中止” 混乱を招いたとして名古屋大学の総長が自衛隊に謝罪 ｢学生に非はなく、関係部局のみの判断でガバナンスに課題｣

この問題は、名古屋大学の学園祭「名大祭」で6月13日に予定していた自衛隊の出展が前日に急きょ、中止となったものです。

主催した実行委員会によりますと、大学の職員組合から「自衛隊の宣伝活動」などと中止を求める声明が出され、大学側が安全上の懸念から実行委員会に出展中止を要請したということです。

混乱を招いたとして名古屋大学が自衛隊に直接謝罪

また、名古屋大学によりますと出展中止の決定後に、名大祭を妨害するとの予告メールがありました。防衛省はSNSで「活動を伝える機会が失われたことは看過できない」と表明。

名古屋大学の杉山直総長が混乱を招いたとして、自衛隊愛知地方協力本部に17日、直接謝罪したことがわかりました。



名古屋大学は「学生に非はなく、関係部局のみの判断で中止を求めたガバナンスに課題があった」とコメントしています。