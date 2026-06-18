武道キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの県内は午前中を中心に晴れましたね。



平島気象予報士

気温も上がり、30度を超える真夏日となったところもありました。富山市内では電車の車窓から楽しめるアジサイが見頃を迎えています。



富山市の富山港線、蓮町駅の周辺では、線路沿いに紫や青のアジサイが色づき初夏の彩りを感じさせています。およそ1キロメートルの区間に2000株余りが植えられていて、電車の中からも楽しむことができます。





武道キャスター車窓からの眺めいいですね、瑞々しく色づいたアジサイが心をなごませてくれます。平島気象予報士きょうの県内は、晴れて気温が上がりました。最高気温は富山空港で31.1度を観測し、真夏日となるなど、汗ばむ陽気となりました。武道キャスターきょうは真夏を思わせる暑さとなりましたが、北陸地方の梅雨入りはまだですね。平島気象予報士まずは、今年の全国の梅雨入りの状況から見ていきましょう。すでに沖縄・奄美から関東甲信にかけては、梅雨入りが発表されていて、現在、まだ梅雨入りしていないのは、東北地方と北陸地方だけです。北陸地方の梅雨入りの平年日は6月11日ごろです。きょうは18日ですので、すでに平年よりおよそ1週間遅れています。去年は5月22日ごろで、統計開始以降、最も早い記録でした。一方、最も遅かったのは6月28日ごろで、1958年と1987年に記録しています。武道キャスターなぜ今年は遅れているのでしょうか。平島気象予報士雨を降らせる梅雨前線が、日本の南の海上に停滞しているためです。ただ、その前線がそろそろ北上してきそうです。あすは、梅雨前線が九州の南から次第に北上する予想です。あさってになると前線はさらに北上し、西日本を横切るように伸びる見込みです。北陸地方も、いよいよ梅雨入りする可能性が高まっています。では、この先の10日間の予報を見てみましょう。雨や曇りの日が多く、梅雨らしい天気になりそうです。武道キャスターあすは梅雨入り前の貴重な晴れ間になりそうですね。厚手の洗濯物を片づけたり、家の周りの掃除や側溝の点検をしたりして、梅雨への備えを進めておくとよさそうですね。