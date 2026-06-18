名鉄名古屋本線は、人身事故のため「豊明～鳴海」の上下線で運転を見合わせていましたが、午後7時半ごろに運転を再開しました。

【写真を見る】【交通情報】名鉄名古屋本線 豊明～鳴海 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ