ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】名鉄名古屋本線 豊明～鳴海 上下線で運転再開 人… 【交通情報】名鉄名古屋本線 豊明～鳴海 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ 【交通情報】名鉄名古屋本線 豊明～鳴海 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ 2026年6月18日 19時56分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 名鉄名古屋本線は、人身事故のため「豊明～鳴海」の上下線で運転を見合わせていましたが、午後7時半ごろに運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】名鉄名古屋本線 豊明～鳴海 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 節約できるのは？ 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール･出場選手 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 関連情報（BiZ PAGE＋） 大学, 金属加工, ネジ, 仏壇, 明治大学, 商店街, 思いやり, デイサービス, 住宅, 介護タクシー