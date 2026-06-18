STU48・中村舞の2nd写真集『STU48 中村舞 2nd写真集（仮）』が8月27日に発売される。あわせて先行カットが公開された。

【写真】STU48・中村舞、自分で髪をバッサリとカット

1st写真集『嫌いの反対』（宝島社）から、ちょうど2年ぶりとなる2冊目の写真集。撮影は細居幸次郎が担当し、ロケ地には雄大な自然が広がる北海道が選ばれた。温泉宿で見せる浴衣姿からのぞく背中や、スキーウェアから一転してのランジェリーカットなど、1st写真集にはなかった新たな挑戦が見どころとなっている。さらに、デビュー以来トレードマークだったロングヘアを撮影中にばっさりとカット。本書予約受付は6月17日16時より開始される。

中村は1999年4月4日生まれ、愛媛県出身。STU48ドラフト3期生で、シングル作品は13作連続で選抜入りを果たしている。2024年の8thシングル「花は誰のもの？」でトライアングルセンター、2026年の13thシングル「好きすぎて泣く」では初のシングル単独センターを務めた。特技のクラシックバレエを活かしたバレエミュージカル主演や、2025年公開の映画『鬼ベラシ』で主演を務めるなど、幅広いジャンルで活動している。

発売を記念して、東京・広島でお渡し会イベントの開催も決定。9月6日にSHIBUYA TSUTAYA、10月25日にタワーレコード広島店で実施される。また、9月6日にはオンラインお渡し会も開催される。

■中村舞コメントこの度、2nd写真集を8月27日にリリースさせていただきます。自分の人生の中でまさか2冊目を出せるとは思っていなかったのでとても嬉しいです。ありがとうございます。

今回は北海道で撮影しました。大地やお花畑や自然たくさんの場所に足を運んでありのままの自分を撮影しました。ずっとロングだった髪の毛をバッサリと切ってみる挑戦もしたので、1stとはまた違った中村舞が見られるのではないかなと思います！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）