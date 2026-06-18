一昨年、鹿児島市の認定こども園で園児の首をカッターナイフで切りつけたなどとして、殺人未遂などの罪に問われている元保育士の女の初公判が、18日開かれました。女は「殺意はありませんでした」と述べ、起訴内容を否認しました。

■リュックで顔を隠し――元保育士の女が初公判

18日、鹿児島地裁――。1人の女が、リュックで顔を隠しながら、建物の中へと入っていきました。殺人未遂と傷害の罪に問われている、南九州市の元保育士、笹山なつき被告（23）です。





■ 「殺意はありません」初公判で一部否認

起訴状などによりますと、笹山被告は、一昨年6月、勤務していた鹿児島市の認定こども園で、当時2歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけたとして、殺人未遂の罪に問われています。また、その4日前には、当時1歳の女の子を木製の棚に打ち付ける暴行を加え、鼻に1週間のケガをさせたとして、傷害の罪にも問われています。子どもたちにとって安全なはずの場所で発生した衝撃の事件から2年――。

18日の初公判で、笹山被告は白シャツの上に紺色のニット、黒ぶちメガネを着用し、神妙な面持ちで法廷へ。2つの起訴内容について笹山被告は――。「殺人未遂事件については、殺意はありませんでした。傷害事件については間違いありません」殺人未遂の罪については、起訴内容を否認しました。

■ 「泣き出したことにいら立ち」検察が動機指摘

冒頭陳述で検察側は「被害者を含む複数人の園児に懐かれていなかった笹山被告は、園の職員から仕事について注意を受けることも多く、不満を募らせていた」と指摘。そのうえで「園児の体に触れた時、泣き出したことに苛立ちを募らせた笹山被告は、園児の首を切り裂いた後、犯行に用いたカッターナイフの刃の部分を付近の側溝に捨てた」などと当時の詳細な状況を明らかにしました。

■「極限まで追い詰められていた」弁護側が強調

一方、弁護側は「担任を任せられたプレッシャーの中、誰にも相談できない環境で笹山被告は極限まで追い詰められていた」と主張。殺人未遂の起訴内容について、「『痛い目を見れば言うことを聞いてくれるのでは』と思い犯行に及んだもので、殺意はなかった」などとし、殺人未遂罪は成立せず、傷害罪にとどまると述べました。

■首の傷「わずかな差で命に関わった」医師が証言

また、午後からは、首を切りつけられた園児の診断を行った医師の証人尋問が行われ、医師は「傷が少しでもずれていれば、死に至っていた可能性が高い」と証言しました。



判決は来月16日に言い渡される予定です。

■殺意の有無と責任能力 裁判のポイントは！？

笹山被告ですが、報道で伝えられていた写真と違い、髪は短く切られていました。裁判長が審理の進め方などを説明する時も、うなずきながら聞き、終始、落ち着いていたそうです。殺人未遂事件について、笹山被告は「殺意はありませんでした」と明確に否認しました。



■最大の争点「殺意の有無」

争点は、殺意があったかどうか、裁判所がどんな判断を示すか注目です。



この点について、検察は殺意が認められるかどうかは、人が死ぬ危険性が高い行為だと分かっていたかどうかが重要であり、殺してやろうという明確な意思は必要ないと主張します。つまり、カッターナイフで首を切りつけるということは、死に至る危険な行為だと分かっていたはずだという主張です。



一方の弁護側は、殺人未遂事件とされているが事実は全く異なる。殺意はなかったと主張します。カッターナイフは、右肩に当てていて、手が震えていたり、男の子が動いたかもしれない。カッターナイフが男の子のどこの肌にどう当たったかは、本人は確認していないとしています。



今後、双方は、様々な証拠を示し、殺意があったのかなかったのか立証します。

■犯行後の行動と解離性障害 裁判所の判断が焦点

今後の裁判のポイントです。18日の初公判で分かったのが、笹山被告は犯行後、カッターナイフの刃を折って、近くの側溝に捨てていました。カッターナイフの本体は、自分の車の後部座席のドアポケットに入れていました。



こうした行為がどのように判断されるのでしょうか？



弁護側は、笹山被告は解離性障害を患っていたと主張しています。強いストレスなどの影響で時間の感覚が抜け落ちたり、自分が自分でないように感じるそうです。当時1歳の女の子にケガを負わせた傷害事件では、男の人の声で「ぶつけてしまえ」と言われた。そうした幻聴が聞こえたと言います。こうした障害についても裁判所はどう判断するのでしょうか？

■被害男児の父――強い怒り

初公判では、カッターナイフで切り付けられた男の子の父親の言葉を、検察官が読み上げました。父親は「笹山被告を絶対に許せない。同じことをしてやりたい。家族が負った心の傷は、一生癒えない」などとして、やり場のない怒りをあらわにしました。



今後、笹山被告の同僚や医師などへの証人尋問が予定されています。次の裁判は、今月22日です。