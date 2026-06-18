中東情勢の影響を受けた石油製品のナフサなどの供給不安について、北陸3県の企業で「支障がある」と答えた割合が、およそ9割に上ったことが分かりました。

プラスチック容器の価格高騰が続き、サービスの停止という苦渋の決断をした企業もあります。

八幡グループ・久保圭子代表「すべて20%は確実、メーカーから30%に上げさせてほしいと言われている」

県内で22の店舗を展開し、弁当や総菜などを販売する「八幡のすしべん」です。

記者リポート「中東情勢の悪化でプラスチック容器の値段が上がる中、これまでテイクアウト用に漬物のサービスを無料で提供していましたが、こちらのサービスを停止することになりました」

プラスチック容器の仕入れ値2025年に比べて約3割上昇 企業努力も限界

ナフサが原料のプラスチック容器。中東情勢の悪化により、今月からプラスチック容器やラップの仕入れの数は、メーカー側から1割から2割制限されているといいます。

また、仕入れ値は去年と比べておよそ3割上がったということです。「八幡」では、企業努力を続けてきましたが、4月に弁当の値上げに踏み切らざるを得ませんでした。

それでも採算が厳しい状況が続き、プラスティック容器がなくなり次第、県内すべての店舗でテイクアウト用の漬物サービスをやめるほか、丼ぶりをラップでくるむ形での提供もやめる方針です。

八幡グループ・久保圭子代表「心苦しいとしか言いようがない。漬物のサービスを続けるとしたら商品を値上げするしかない。値上げをしない分、サービス停止することにしました」

ナフサ、シンナー「調達量、価格に支障がある」回答企業89．3％に上る

長引くナフサやシンナーなどの供給不安。民間の信用調査会社が今月上旬に実施した調査によりますと、北陸3県197の企業のうち、「調達量と価格のいずれか、または両方に支障がある」と答えた企業は、89.3%に上りました。

また、先を見据えて在庫を積み増した企業の割合も製造業と小売業、サービス業で3割を超え、東京商工リサーチは、企業が先行きの不安と事業の継続を踏まえ、防衛的な措置として独自に在庫の積み増しに動いているとの見方を示しています。

一方、イランとアメリカの大統領は17日、戦闘終結に向けた覚書に署名。ホルムズ海峡での商船の航行の再開などが盛り込まれています。

しかし、久保代表は先行きは不透明でまだ懸念が残るといいます。

八幡グループ・久保圭子代表「戦争終結の署名があったけどもうすでに(在庫が)ない」「いきわたるようになっても価格は下がらないと思う。生き残る方法を考えるところ」