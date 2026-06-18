オランダを公式訪問中の天皇陛下は、公式行事が始まって2日目、政治の中心地ハーグを訪れ、首相主催の昼食会に出席されました。

天皇陛下は現地時間の18日、オランダの政治の中心地ハーグを訪問されています。

まず上院を訪れ、上下両院議長と懇談したあと、世界的に有名なマウリッツハウス美術館を訪問されました。この美術館で行われるオランダのイェッテン首相主催の昼食会に出席するためで、陛下はイェッテン首相の出迎えを受けられました。

イェッテン首相は現在39歳で、オランダ史上最年少で首相となりました。17日、両陛下が戦没者記念碑に供花される際も同行しています。

現地時間の午後0時半すぎ、天皇陛下はオランダのウィレム・アレキサンダー国王とともに昼食会場に入られました。

陛下はイェッテン首相の隣に着席されました。

冒頭、首相が乾杯のあいさつをします。

陛下は国王や首相らと乾杯されました。

続いて陛下が立ち上がり、あいさつをされます。

陛下はあいさつのあと、国王、首相らと再び乾杯されました。天皇陛下はこの昼食会に先立ち、首相と懇談したほか、美術館の所蔵する名画フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」を鑑賞されました。

陛下は2006年のオランダでの静養の際も、皇后さまとともにマウリッツハウス美術館を訪れ、ベアトリックス女王と一緒に「真珠の耳飾りの少女」などを鑑賞されています。

フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」は、マウリッツハウス美術館で最も人気がある絵画で、日本にも1984年以降3回貸し出され、今年の夏、再び大阪で展示されることになっています。