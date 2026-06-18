家事は100％負担、献立には文句をつけられる。妻は18歳姪から下僕のように扱われ…相談できる場所はある？【離婚カウンセラーインタビュー】
【漫画】本編を読む
突然、海外からやってきた18歳“姪っ子”との同居生活を余儀なくされた妻。妻は姪の傍若無人ぶりに疲弊させられるも、叔父である夫は姪との度重なるデートに浮足立ち、金銭の援助まで行う始末だ。ふたりの距離の近さに違和感を抱いた妻は、その関係に疑問を持ち始める。そんな中、夫と18歳の姪っ子がふたりでお風呂に――!?
『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？』（サレ妻miku：原作、矢野恵：漫画/KADOKAWA）は、姪と夫とのただならぬ関係を描くサスペンスフルな不倫ドラマだ。異様な不倫劇は、やがて親族をも巻き込む大騒動に発展していく。本作の妻、夫、姪の歪な関係を例にして、離婚カウンセラーでもある「家族のためのADRセンター」代表・小泉道子さんに、夫婦関係や不倫にまつわるお話を伺った。
――本作の妻は、居候をしている18歳姪との折り合いの悪さに悩んでいます。食事への不平不満を言われることや姪が増えた分の家事の負担など、気苦労が耐えません。同居中の親族とウマが合わない、こちらが尊重されていないような扱いを受ける…この場合、公的に相談できる場所はありますか？
小泉道子さん（以下、小泉）：自治体の法律相談や家庭相談などが向いているかもしれません。ただ、親族間の相談は解決が難しいことも多く、相談して悩みを聞いてもらえたけど具体的な解決にはつながらなかった、という結末に終わることも考えられます。
――同居中の親族とのトラブルが元で離婚を考える、はあり得るでしょうか。
小泉：義両親との同居が原因で離婚するケースは少なくありません。同居では、事前に夫婦間で同意を取っておくことが大前提。「一緒に住むことになったから」となし崩し的に同居が始まってしまうケースも少なからずあるからです。
また、仲良く過ごすことはある程度諦め、ビジネスライクに最小限の接触でやっていく、という心構えを全員が持てるといいと思います。
妻や夫から義両親との同居を迫られたとしたら、「同居はいいけれど、自分の時間と空間は守りたい。いつも仲良く接することを求めないでほしい」と伝えておきましょう。また、何かあったときは親族ではなく自分の味方になってほしいことを伝えておくのも大切です。
――妻は妊活を始めようとしていましたが、夫が姪との同居生活を重視し始めたことで妻の心にはもやもやが生まれました。親族との同居が原因で妊活が難航する場合、どのような対策が考えられるでしょうか。
小泉：根本の原因である親族との同居の解消が何より一番だと考えられます。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。