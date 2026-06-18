「It’s a blessing in disguise」の意味は？直訳は″変装した幸運″ですが...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「災い転じて福となる」でした！

「It’s a blessing in disguise」は「災い転じて福となる」という意味のフレーズ。

最初は悪い出来事に思えたけれど、あとから振り返ると結果的によかったと感じるときに使えます。

ただの「ラッキー」ではなく、「最初は残念だったけど実はよかった」という流れがある表現ですよ。

「Being caught in that traffic jam was a blessing in disguise. If I hadn’t missed the flight, I would have been on that plane when it crashed.」

（渋滞にはまったことは不幸中の幸いだった。飛行機に乗り遅れていなければ、飛行機が追突したときになかにいたかもしれない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。