モロゾフ「白くまプリン」が今年も登場♡夏限定スイーツ3種をチェック

夏の暑さが本格化するこれからの季節にぴったりな、モロゾフの夏限定プリンが今年も登場します。九州の人気かき氷をイメージした「白くまプリン」をはじめ、旬のクラウンメロンや完熟マンゴーを使用した贅沢な味わいのプリンがラインアップ。見た目にも涼やかで、ひと口ごとに季節を感じられるスイーツは、自分へのご褒美にも手土産にもおすすめです♡

九州の夏を味わう白くまプリン

毎年人気を集める「白くまプリン」は、九州の夏の風物詩であるかき氷「白くま」をイメージした一品です。

氷砂糖を使用した上品ですっきりとした甘さのミルクプリンに、とろりとした練乳ソースを合わせ、さらにさくらんぼ、みかん、小豆、パイナップルを華やかにトッピング。

カラフルな見た目も魅力で、食べる前から気分を盛り上げてくれます。

価格は486円（税込）。販売期間は2026年6月23日（火）～8月31日（月）です。

※お皿に移さずにお召し上がりください。

※商標「白くま」は林一二（株）の登録商標です。

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メロンとマンゴーの贅沢プリンも登場

フルーツ好きにおすすめなのが、「クラウンメロンのプリン」と「完熟マンゴーのプリン」です。

「クラウンメロンのプリン」は、静岡県産クラウンメロンのピューレを使用したゼリー、ミルクプリン、ソースの3層仕立て。

ココナッツパウダーを加えたミルクプリンがメロンの上品な香りと甘みを引き立てます。価格は432円（税込）、販売期間は販売中～8月31日（月）です。

※クラウンメロン：濃厚な甘みと芳醇な香りが特長のマスクメロンのブランドの一つ。

※お皿に移さずにお召し上がりください。

一方、「完熟マンゴーのプリン」は、糖度16度以上のアルフォンソマンゴーを3層すべてに使用した贅沢な仕立て。

濃厚なマンゴープリンに、まろやかなマンゴーソースと華やかな香りのマンゴーゼリーを重ね、マンゴー本来のおいしさを存分に楽しめます。

価格は432円（税込）、販売期間は販売中～8月31日（日）です。

※お皿に移さずにお召し上がりください。

夏限定の味わいで涼やかなひとときを

モロゾフの夏限定プリンは、フルーツのみずみずしさと上品な甘さを楽しめる、この季節だけの特別なスイーツです。

九州名物をイメージした白くまプリンから、旬のクラウンメロン、濃厚な完熟マンゴーまで、それぞれ異なる魅力を堪能できます。

冷たいドリンクと合わせておうちカフェを楽しんだり、大切な人への手土産に選んだりするのもおすすめ♪暑い夏を彩るひんやりスイーツを、ぜひ味わってみてください。