上野キャスター

サッカーのFIFAワールドカップ2026についてです。アメリカの「ダラス・スタジアム」で行われた、日本代表対オランダの試合。日本代表は、2度リードされながらも、そのたびに追いつき、強豪を相手に引き分けで貴重な勝ち点1を手にしました。中久木さんはこの試合を現地で取材しました。劇的な試合でしたが、現地の熱気はどうでしたか？





中久木キャスターまずダラススタジアムの大きさ。そのスタジアムを埋め尽くすような観客。全体の半分は日本サポーターだったと思います。何より試合展開ですね。オランダを相手に先手を取られて、その後同点。さらにまた勝ち越されて、ここでまた同点に追いつける。この状況を会場のサポーターは疑わず信じていましたね。その空気感を感じられたのもすごく経験になりました。上野キャスター昨夜の番組でも紹介されましたが、中久木さんが現地で取材した理由は・・・？中久木キャスターきのう日本テレビ系列で放送された「千鳥かまいたちゴールデンアワー」の全国ご当地アナ大集合スペシャルで大賞をいただき、観戦券をもらって行ってきました。上野キャスターそして試合前、中久木さんは現地アメリカのテレビ局からインタビューを受けました。その映像がいま世界中で話題となっています。それがこちらです。カタコトの英語と熱意が現地の人たちの心をつかんだのか、テレビ局の公式SNSにも投稿され、世界で累計およそ1億回再生されています。中久木さんが現場で見つけて出演したということなんですね？中久木キャスター中継してるんで、私自身がこの様子を撮影して取材したいなという思いでいたところ、呼んでいただいて、入っていった形です。世界の方々が盛り上がってくださって、ワールドカップの盛り上がりにつながっているのであれば・・・あるいは、日本国内でワールドカップを見ようという人が一人でも増えてくれたら嬉しいと思っています。上野キャスターコミュニケーションは言葉じゃない、元気をもらったというコメントもみました。世界中で話題となったこともあり、国内メディアからも取材を受けていますよね。中久木キャスターはい。世界中がつながった空気感、皆さんの愛を感じられたこと、大変恐縮ですが、とても光栄に思っています。お騒がせしました。ありがとうございました。上野キャスター次の日本代表戦は、テレビで観戦しますね。中久木キャスターはい。日本代表の決勝トーナメント進出の大きな鍵を握る、グループステージ第2戦チュニジア戦は今月21日、KNBテレビで生中継でお伝えします。