FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表の菅原由勢選手が日本時間18日、練習後に取材に応じました。

グループステージ第2戦となるチュニジア戦は日本時間21日。この日の練習では「できる限りのチュニジア戦に向けての確認をした」と話ます。

前日はオフで、「とにかくリラックスして、チームメイトといろんな時間を過ごしたというか、コミュニケーションもしっかりとれたし、すごくいいオフが過ごせたと思います」と笑顔。

チームでは6月、3日に後藤啓介選手が、4日に久保建英選手が、7日に瀬古歩夢選手が、16日に堂安律選手が誕生日を迎えるなど、誕生日ラッシュ。前日は堂安選手が仲間にお祝いされた様子をインスタグラムに投稿しました。

菅原選手は「今月誕生日の人が多かったですし、それもすごく仲のいい選手たちの誕生日だったので前夜からちょっと緊張というかどう祝おうかと考えないといけない立場に勝手になってるので、自分自身にプレッシャーを感じていました」と笑みをうかべ、「みんながすごく喜ぶ顔を見られて僕の方がすごくうれしいです」と語りました。

さらに、お祝いはうまくいったかという質問に対し「もう100点満点です毎回。後悔させないので」と満足げ。自身は6月28日に誕生日を迎えます。

そして、ケガで離脱した遠藤航選手に代わりキャプテンマークをつけた堂安選手について、「律くんもキャプテンにふさわしいリーダーシップもあるし、チームを引っ張っていこうというところもあるので、そこに対して律くんであるべきだと僕も思っていた。日本の10番としてあれだけ戦って泥臭い仕事もできるというのは彼にしかできないことだと思う。ついていくだけですね僕は」と熱い思いを口にしました。