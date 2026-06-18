藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝に服部慎一郎七段（26）が挑む第97期棋聖戦5番勝負第2局は18日、栃木県日光市の日光金谷ホテルで対局場検分と前夜祭を行った。

藤井の先勝で迎え、先手はタイトル初挑戦の服部。勝率上、有利な先手番で1勝を返したい意欲の表れだろうか。服部は前夜祭のあいさつで、「第1局は藤井棋聖に持ち味を発揮されてしまい、ほとんど完敗だった。第2局こそは食らいついていって、魂の将棋を指せればいい」と語った。

両者はこの日、東京スカイツリーを見学し、東武鉄道の特急スペーシアXで日光に入った。服部は富山県出身で関西本部所属。東京スカイツリーは初めてとあって「パワースポットということで、パワーをもらえた気がした」と笑顔。

一方、藤井は天気が曇りがちだったため、高さ350メートルの天望デッキが「真っ白だった」と苦笑い。それでも雲の切れ間から地上を望む瞬間もあったそうで、「スカイツリーのスケールの大きさを実感した。また晴天の日に上る機会があれば」と再訪を希望した。

藤井は勝てば7連覇へ王手、そして3月の第75期王将戦7番勝負（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）第5局以来のタイトル戦連勝を11に伸ばす。「第1局の経験を生かして、より面白い熱戦をお見せできるように精一杯集中して臨みたい」とあいさつ。

角換わりへ進んだ第1局に続き、どんな戦型に進むのか。「魂の将棋」を目指す服部の指し手は何なのか。対局は19日午前9時開始。