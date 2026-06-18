韓国放送局・ＭＢＣの気象キャスターだった故オ・ヨアンナさん（当時２８歳）が２０２４年９月、職場内のいじめを苦に急死した疑いに関する損害賠償訴訟に、重要証人として選ばれた気象キャスター２人が出廷しないことが判明したと１８日、現地メディアのＳＢＳ芸能ニュースなどが報じた。

記事によるとこの日午後、ソウル中央地方裁判所ではヨアンナさんへの職場内いじめの加害者とされる気象キャスターに対する訴訟の第６回弁論期日が開かれたが、故人の元同僚の気象キャスターのみが出廷し、加害の疑いが持たれている２人の気象キャスターはいずれも証人尋問に出席しなかったという。

これに先立ち、遺族は加害者とされる気象キャスター２人と故人の同僚であった別の気象キャスターを証人として要請。一方の被告側は、気象チームのプロデューサーを証人として要請した。しかし今年４月に行われた第５回弁論期日には、４人全員が欠席したという。

第６回弁論期日では、出廷した元同僚が非公開尋問の申し立てを行い、裁判所がこれを受け入れ非公開審理を決定。「善良な風俗を害する恐れがある」ことを理由に傍聴席の退廷を命じ、裁判員と訴訟当事者、双方代理人のみが法廷に残り非公開で証人尋問が行われたとした。

オ・ヨアンナさんは２０２１年、フリーランスの気象キャスターとしてＭＢＣに入社したが、２４年９月１５日に急死。その後、故人の遺書が公開され、生前に職場内でいじめに苦しんでいたという疑惑が浮上し遺族は５億１０００万ウォン（約５１００万円）の損害賠償請求訴訟を提起した。