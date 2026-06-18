「遂に発表か！」ポケモン公式が意味深投稿、ファン騒然「エメラルド版配信決定だったら」「きたー」期待の声
ポケットモンスターの公式X（旧Twitter）は6月18日、投稿を更新。意味深な予告投稿をしました。
【投稿】ポケモン公式が意味深な予告
この意味深な内容に、コメントでは「遂に発表か！」「レックウザきたー」「レックウザの鳴き声?チャンピオンズに来るのは考えづらいからポケポケでの実装と予想」「エメラルド版配信決定だったら嬉しいな（超願望）」「群馬県桐生市(きりゅうし)か」「エメラルド、Switchで出してください お願いします」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】ポケモン公式が意味深な予告
「2026.6.18 22:00 Coming Soon...」同アカウントは「きりゅりりゅりしぃぃ！」とつづり、続けて「2026.6.18 22:00 Coming Soon...」と投稿しました。何かの発表を予告しているのでしょうか。
この意味深な内容に、コメントでは「遂に発表か！」「レックウザきたー」「レックウザの鳴き声?チャンピオンズに来るのは考えづらいからポケポケでの実装と予想」「エメラルド版配信決定だったら嬉しいな（超願望）」「群馬県桐生市(きりゅうし)か」「エメラルド、Switchで出してください お願いします」などの声が寄せられました。
「ぽこあ関連の可能性は消えたか」その後、「1000年に一度の気配…！？6月23日（火）午前5時00分〜」「#ぽこポケ」とポストした同アカウント。今回の投稿を踏まえた「ぽこあ関連の可能性は消えたか」とのコメントも見られました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)