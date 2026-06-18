クロちゃん、ダイエット中の“朝昼兼用ご飯”公開も疑いの声「結構多い」「米半分食べてから撮った？」
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんは6月18日、自身のInstagramを更新。ダイエット中の朝昼兼用ご飯を公開しました。
【写真】クロちゃんの“朝昼兼用ご飯”
ファンからは「お米お替わりだろうなぁ」「結構多いだしん」「米半分食べてから撮って載せただろ」「このくだり、いつまでやるしん？」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】クロちゃんの“朝昼兼用ご飯”
「#ダイエット」クロちゃんは「朝昼兼用ご飯 サバ定食（お米少なめ）」とつづり、1枚の写真を公開。こんがり焼かれたサバの塩焼きをメインに、白米やみそ汁、納豆、冷ややっこ、きんぴら、ねぎとろなどが並んだバランスのよい和定食が写っています。「#朝昼兼用ご飯」「#クロちゃん」「#ダイエット」「#ヘルシー」とハッシュタグが添えられており、ダイエットを意識した食事のようです。
「#ちゃぷ飯」17日には「朝ごはん やきそばーー！」とつづり、1枚の写真を公開したクロちゃん。お風呂に入りながらカップ焼きそばを食べる“ちゃぷ飯”スタイルを披露。コメントでは「なんでいっつもお風呂で食べるだしん」「ダイエットはいつから始めるの？」「ちゃぷ飯って言葉存在しないが」などのツッコミの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)