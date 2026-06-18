syudouとFANTASTICSの八木勇征によるコラボ楽曲「ラテマジック」が、TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期のオープニングテーマに決定。また、同楽曲が7月5日にデジタルリリースされる。

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7月4日に放送が開始される『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害を退治する魔法少女が人々の憧れの職業となった世界を舞台にした“お仕事×魔法少女アクションアニメ”だ。syudouは第1期のエンディングテーマに続き、本作の楽曲制作を担当することとなった。

新曲「ラテマジック」は、日々の喧騒の中で奮闘する人々がひととき現実を忘れながら、軽やかに未来へ進んでいく姿を描いた、すべての頑張る人に寄り添う応援ソング。ジャケット写真はイラストレーターのsakiyamaとアートディレクターの塩野ダイによる描き下ろしとなっている。

syudouは「オープニングテーマ『ラテマジック』は、八木勇征さんと共に作った現代の労働讃歌です。会社員時代の自分を思い出したり、日々働く方々のことを想いながら制作しました」とコメント。八木は「『爆笑』や『ギャンブル』など、以前から大好きだった楽曲を手掛けているsyudouさんとのコラボに、胸が高鳴りました」と語っている

あわせて、本日よりデジタルリリースを記念したPre-Add／Pre-Save、Pre-Orderキャンペーンもスタートしている。

＜syudou コメント＞

syudouです。この度はTVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期のオープニングテーマを八木勇征さんと担当させていただくことになり、とても嬉しく思います。第1期はエンディングテーマで関わらせていただいておりましたので、ご縁が続くことを大変光栄に思います。オープニングテーマ「ラテマジック」は、八木勇征さんと共に作った現代の労働讃歌です。会社員時代の自分を思い出したり、日々働く方々のことを想いながら制作しました。本作品とあわせて楽曲も、多くの皆さまに楽しんでいただけたら幸いです。

＜八木勇征 コメント＞

今回、ソロとして初めてのコラボを、syudouさんとさせていただけることをとても光栄に思います。「爆笑」や「ギャンブル」など、以前から大好きだった楽曲を手掛けているsyudouさんとのコラボに、胸が高鳴りました。「株式会社マジルミエ」は、現代社会の中に“魔法少女”という存在が融合していて、とても面白かったです。推しは重本浩司です（笑）。アニメをさらに盛り上げられるような楽曲をsyudouさんと共に届けたいと思います！

（文＝リアルサウンド編集部）