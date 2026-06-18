名古屋駅で『ちいかわ』×「東京ばな奈」発売！ 新作スイーツや限定トートバッグセットを用意
「東京ばな奈ワールド」は、6月24日（水）〜7月7日（火）の期間、『ちいかわ』とコラボした最新作スイーツや定番人気商品などを、愛知・名古屋駅にある「PLUSTA Gift名古屋中央」で販売する。
【写真】2種類のスイーツ付き！ 限定「トートバッグセット」がすてき
■トートバッグは毎日100セット限定
今回期間限定で展開されるのは、ナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』との“むちゃうま”なコラボレーションが話題のスイーツやグッズ。
期間中は、香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーにバナナミルク味のチョコレートをサンドした最新作「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」が初登場し、オリジナルステッカー付きの18枚入と、お土産にぴったりな12枚入が用意される。
また、新絵柄が仲間入りしてリニューアルした「ちいかわバナナプリンケーキ」は、オリジナルステッカーをランダムで1枚封入した8個入パッケージと、手頃な4個入をラインナップ。
さらに、「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入」と「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」に加えて、限定オリジナルイラストを施したトートバッグがゲットできる詰め合わせが毎日100セット限定で販売される予定だ。
【写真】2種類のスイーツ付き！ 限定「トートバッグセット」がすてき
■トートバッグは毎日100セット限定
今回期間限定で展開されるのは、ナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』との“むちゃうま”なコラボレーションが話題のスイーツやグッズ。
期間中は、香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーにバナナミルク味のチョコレートをサンドした最新作「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」が初登場し、オリジナルステッカー付きの18枚入と、お土産にぴったりな12枚入が用意される。
さらに、「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入」と「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」に加えて、限定オリジナルイラストを施したトートバッグがゲットできる詰め合わせが毎日100セット限定で販売される予定だ。