5月27日に熊本市動植物園でレッサーパンダの赤ちゃんが生まれました。公開されるのは3か月ほど先になりそうですが、今、どんな姿なのか一目見たいと動植物園を取材しました。

＜画像を見る＞スクスク成長するレッサーパンダの赤ちゃん

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18日の熊本市動植物園――

――レッサーパンダの展示スペースで

記者「お父さんになったかぼすが姿を見せましたこっちを向いています赤ちゃんとは違うスペースでのんびり過ごしています」

「かわいいねー」

レッサーパンダの父親は、ほとんど子育てに参加しないため、かぼすはマイペースそのものです。

生後23日、この間――

レッサーパンダの赤ちゃんは5月27日に誕生し、母親、シンファが授乳する姿がカメラに映っていました。

そして生後2週間ほどの写真、体重は400gを超えました。

教えて！飼育員さん！

熊本市動植物園 レッサーパンダの飼育員 寿崎拓馬さん「カメラ越しに見ていてもどんどん大きくなり毛の色がハッキリしだしたという変化が見てとれる」

赤ちゃんが公開されるのは、今年9月から10月の予定です。

福岡からの来園者「広い展示場でいろいろなところを登ってくれるのを楽しみにしている」

公開は少し先・・・だから

今の様子を一目見ることができないか？飼育員の寿崎さんが、一般の立ち入りができないエリアでの撮影を特別にしてくれることになりました。

待つこと5分・・・

――いかがでした？

寿崎飼育員「寝てました。顔を隠していましたが絶対かわいい寝顔をしています」

写された姿には画面の上にお尻、下に頭が映っていました。

今回、寝ていたため小屋には近づかず、設置されている固定カメラの様子が撮影されました。寝ていて顔が隠れていましたが、穏やかに休んでいます。

熊本市動植物園は公開に向け、赤ちゃんはもちろん子育てに奮闘するシンファのケアも続けていくということです。

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