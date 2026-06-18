渡邊渚“水着姿”披露「普通にトップスとしても着られて…」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚が18日、自身のインスタグラムを更新。“水着姿”を公開した。
【写真】笑顔で…渡邊渚“水着姿”披露
渡邊は、写真を添えて「寒くて眺めているだけだったけど、水着はsea dressのもの。普通にトップスとしても着られて、便利でした！」と投稿した。
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動している。
【写真】笑顔で…渡邊渚“水着姿”披露
渡邊は、写真を添えて「寒くて眺めているだけだったけど、水着はsea dressのもの。普通にトップスとしても着られて、便利でした！」と投稿した。
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動している。