お笑いコンビ「チョコレートプラネット」長田庄平（46）が18日までに更新された日本テレビ「有吉の壁」（水曜後7・00）の公式YouTubeチャンネルに出演。年間にかかる駐車場代を明かし、共演者を驚かせる場面があった。

この回は「おもしろサバイバル」として優勝賞金100万円が用意されていたが、お笑いタレント・とにかく明るい安村は「おい、もっと喜べ!“100万円かぁ”じゃないんだよ!」とあおる。これを受けて長田は「ほしいよ!駐車場代だけで年間300万円かかってるんだから!」とぶっちゃけると、現場では「えぇ〜っ!」と驚きの声があがっていた。

長田は5月放送のニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」にて、車情報について言及。レクサスGX550 OVERTRAIL＋、ジープ・グランドチェロキー、シボレー・カマロコンバーチブル、プジョー、光岡M55、トヨタのGRヤリスなどを所有していることを明かしている。

「大変なんだよ。車に支配されてる、俺の生活は。延々、給油と洗車をしてる」といい、駐車場については「屋根付きじゃない、全部平置きなのよ。コツコツ6年くらいかけて借りて」と説明していた。