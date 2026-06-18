サッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会日本代表のFW浅野拓磨（31＝マジョルカ）が17日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に生出演し、出場が叶わなかった今大会への思いと、代表選手たちへのエールを送った。

浅野は22年カタール大会で、全4試合に出場した。1次リーグのドイツ戦では、1−1の後半、ロングパスに走り込み、絶妙なトラップ。角度のないゴール右から勝ち越しゴールを決め、チームに歴史的な勝利をもたらした。しかし、今大会では代表メンバーに選出されなかった。

この日はスタジオで、北中米大会で躍動する世界のスター選手たちのプレーを解説した。その後、チュニジア戦へ向けチームを激励。「まず本当に勝利ですね。僕はもうそれだけですね。日本代表にどう戦って欲しいとかはないです。本当に勝つために、全力でプレーして欲しいですね」と願いを口にした。

メンバーへのエールを問われると、「僕が全てをかけてでも行けなかった舞台なので、まずはそこにいる時点で、皆さん本当に凄い選手。僕はリスペクトしかない」と、称賛の言葉を送った。

その上で、「とにかく周りのことどうこうよりも、自分たちのために全力で頑張って欲しいなと思います」と語った。