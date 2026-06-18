◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組 イングランド４―２クロアチア（１７日、ダラス競技場）

１７日（日本時間１８日）に１次リーグが行われ、イングランド（ＦＩＦＡランク４位）のエースＦＷハリー・ケイン（３２）＝バイエルン＝が、Ｌ組初戦のクロアチア（同１１位）戦でフル出場し、２ゴールを決めた。得点王に輝いた２０１８年大会から３大会目でＷ杯通算１０得点とし、ゲーリー・リネカーが持つイングランド記録に並んだ。地元開催だった１９６６年大会以来６０年ぶりの優勝を狙う。

イングランドの大エースが、節目に到達する鮮やかな２発だ。ケインは２―１とリードした前半４２分にこの日２点目を決めると、仲間と抱き合いゴールを祝福した。試合後、自身のＸを更新し、「勝利という最高のスタートを切ることができました。全力を尽くしてくれた仲間たち全員に称賛を贈りたいです。応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました」とチームのシンボルである３頭の獅子の絵文字とともに喜びをつづった。

Ｗ杯初戦からクロアチアとの優勝候補同士の対戦だった。キャプテンマークを巻いたケインの目つきは、試合開始前のコイントスから闘志に満ちていた。前半１２分のＰＫでは、最初のキックがＧＫリバコビッチに防がれるも、蹴る前に相手が先に動いていたとＶＡＲのチェックが入り、蹴り直し。２度目のキックで確実にゴールを決めた。さらに同３２分には、右ＣＫに絶妙なタイミングで頭から飛び込び、節目のＷ杯通算１０得点。１９８６年メキシコ大会得点王に輝き、９３年のＪリーグ開幕時に名古屋でもプレーしたリネカーのイングランドW杯最多ゴールに並んだ。

キャプテンマークを巻き、存在感は守備でも際立った。後半アディショナルタイムの自陣でのピンチには全力疾走で戻り、体を張ってブロック。これには、米メディア「ＦＯＸスポーツ」に出演した元スウェーデン代表ＦＷズラタン・イブラヒモビッチ氏（４４）も「ケインは２得点を決めたけど、一番感心したのは試合終盤にシュートをブロックしたことだ。彼は勝利を強く望んでいて、スター選手なら普通はしないようなこともいとわないのだ」と賛辞を贈った。

イングランドのレジェンドと肩を並べた頼れるストライカー。今後も得点を積み重ねながら、地元開催だった６６年大会以来、６０年ぶりの頂点へチームの先頭に立つ。