鹿児島市の農産物直売所でツバメの子育て 軒先にはフン防止の逆さ傘 「生まれた命は大切に」【亀ちゃんのかごしま撮った！】
「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。今回の映像は、鹿児島市の農産物直売所で人気となっている季節の使者です。撮影していて、小さな命を応援したくなりました。
こちらは鹿児島市犬迫町にある、農産物直売所、泉石蔵です。
店頭には旬の野菜や果物がところ狭しと並んでいて、連日多くの買い物客で賑わっています。ここは、お蕎麦もおいしいですよね。
そしてこんなものも発見！岡田さんも行きつけだったんですね。
そんな泉石蔵の軒先には、傘が逆さに吊り下げてあります。傘の上には？
ツバメが巣を作っているんです。傘はフンが下に落ちないための直売所の皆さんの配慮なんです。
いまヒナがかえる時期で、親鳥が盛んにえさを運んで子育てをしていました。天敵のカラスからヒナを守るために、あえて人がいる所に巣をつくるんです。
つがいの親鳥が仲良くヒナを育て、秋には再び東南アジアへと帰っていきます。
（買い物客）「ここのツバメは名物、かわいらしいツバメだから」
（買い物客）「かわいいヒナがいっぱい顔を出すからいいなと思って」
（泉石蔵 今和泉きく子さん）「生まれた命は大切にしないといけない、大事に帰るまでは見守っていきたい。やっぱりかわいい、元気に育って旅立ってほしい」
今和泉さんはじめ直売所の方々は、ツバメが巣立つまで、家族のように大切に見守りたいということです。
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