「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。今回の映像は、鹿児島市の農産物直売所で人気となっている季節の使者です。撮影していて、小さな命を応援したくなりました。

こちらは鹿児島市犬迫町にある、農産物直売所、泉石蔵です。

店頭には旬の野菜や果物がところ狭しと並んでいて、連日多くの買い物客で賑わっています。ここは、お蕎麦もおいしいですよね。

そしてこんなものも発見！

岡田さんも行きつけだったんですね。

そんな泉石蔵の軒先には、傘が逆さに吊り下げてあります。傘の上には？

ツバメが巣を作っているんです。

傘はフンが下に落ちないための直売所の皆さんの配慮なんです。

いまヒナがかえる時期で、親鳥が盛んにえさを運んで子育てをしていました。

天敵のカラスからヒナを守るために、あえて人がいる所に巣をつくるんです。

つがいの親鳥が仲良くヒナを育て、秋には再び東南アジアへと帰っていきます。

（買い物客）「ここのツバメは名物、かわいらしいツバメだから」

（買い物客）「かわいいヒナがいっぱい顔を出すからいいなと思って」

（泉石蔵 今和泉きく子さん）「生まれた命は大切にしないといけない、大事に帰るまでは見守っていきたい。やっぱりかわいい、元気に育って旅立ってほしい」

今和泉さんはじめ直売所の方々は、ツバメが巣立つまで、家族のように大切に見守りたいということです。

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