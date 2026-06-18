「お前生きてたんだ！」劇的復帰した林未珠、ヒット写真集の秘話を語る「いきなり脱いだら…」
【モデルプレス＝2026/06/18】毒親・モラハラ彼氏・大病。ハードすぎる人生を歩んできたグラビアタレントの林未珠（はやし・みじゅ）。インタビューの後編は「まだ1年半ですが劇的に人生が変わりました」と嬉しそうに語った復帰後の活動について。
【写真】エレガントすぎるドレス姿の林未珠
― 完全な決別を経て、再びグラビアをやろうと思った理由は何だったのでしょうか？
自分の体型を活かしたかったのと、昔からグラビアを見るのがすごく好きだったんです。昔マネージャーさんに「20代後半の方がいい味が出る」と言われたのを思い出して、元のマネージャーにDMで「もう1回グラビアに戻りたい」と直談判しました。カフェで再会したら「お前生きてたんだ！」と驚かれましたが、すぐに営業をかけてくれて、今から約1年半前に復帰しました。
― 復帰してすぐに写真集や映画主演といいことばかりですね。
戻ってこられて本当によかったです。まだ1年半ですが劇的に人生が変わりましたし、周りの人から「表情がすごく明るくなったね」とめちゃめちゃ言われます。
― 5月に出した写真集『富士山』（双葉社）も大ヒットしてますね。
「紙の写真集を出す」ってグラビアをやる人全員が目標にすることだと思います。今年の1月、マネージャーさんに頼み込んでイワタさんのところに連れて行ってもらい直談判。「なんか写真集できそうな気がする、写真集やるんならどんな感じにしたい？」、「私、とことんやりますよ」、「じゃあ脱ぐのどう？」、「写真集なら脱ぎたいです。自分の体はアートだし、もう全然いいです！」というやりとりをしてトントン拍子で。 それまですごい露出をしてきたわけじゃないので「いきなり脱いだら面白いんじゃないか」って。発売されてから皆さんに「本当に脱いでると思わなかった」とも言われました。
― 良い反響が届いてるんですね。
正直、1年半で十分な知名度があるわけではないので売れるか売れないかはギャンブルかなと思ったこともあったんですけど、悔いのないものを作れたらそれでいいと、思い切って出しました。握手会では「やめないでください」ってすごく言われました（笑）。 この写真集が私のヒット作になったので、これから色んなお仕事に繋がったらいいなと思ってます。
― 冬には主演映画「THE COVER GIRL」の公開も控えています。
小林勇貴監督と久々にお会いして、私の身に起きた色んなことを知っていたから「そういうテーマで映画作ったら面白いんちゃうん？」って企画書をあげたら通って、実体験のような映画になりました。
― ファンクラブ開設も新たな挑戦ですね。
今年2月に開設したんですけど、SNSのフォロワーもそこまで多くなかったのに、入ってくれる方がいて本当にありがたいです。最近はSNSの規制が厳しくて、写真集のカメラマンさんは私の顔を載せただけでBANされてしまったこともあったようで（笑）。そういう載せられない写真を楽しんでもらう場所として、ファンクラブはすごくいい場所になっています。
― 今後の目標は？
1番はバラエティ番組に出たいです。NGもないですし、とことん面白いことに振り切ってやりたいなと思っています。エンタメにしがみついていきたいです！
― 最後に、林さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
前向きでいることですね。人生は苦しいことが8割、9割だと思うんです。でもその中でも周りの人に優しくして幸せの種まきをしていれば、絶対倍になって返ってきます。自分のことだけでなく、周りの人も巻き込んで一緒に幸せになろうというスタンスでいると、自然と運も味方してくれて夢が叶うと思っています。
― ありがとうございました。
インタビュー中、「ファンの方から『Xの文章を見て思ったんだけど、育ちがいいんでしょうね』って言われるんですけど、そんなことない。みんな分かってないんですよね〜」と無邪気に笑う林。
しかし、その笑顔の裏にある壮絶な過去を知った今、彼女が放つ唯一無二のオーラに合点がいった。色気とも、憂いとも、あるいはどこか切ないエロスともとれるあの圧倒的な魅力は、波乱万丈な人生を自力で生き抜いてきた彼女にしか宿らない「強さ」の証明なのだろう。鳥かごから飛び立った彼女の第二章は、まだ始まったばかりだ。（modelpress編集部）
生年月日：1998年4月18日
サイズ：B91（Iカップ） W57 H86 S22.5
特技：家事全般、ダンス
趣味：サウナ、お酒、ゴルフ、美術品鑑賞、競馬
資格：秘書検定2級
不動産会社の正社員として働きながら活動。2026年5月に1st写真集『富士山』（双葉社）が話題に。今冬には主演映画「THE COVER GIRL」も公開。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブも開設中。
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【写真】エレガントすぎるドレス姿の林未珠
◆林未珠、劇的復帰から続く快進撃
― 完全な決別を経て、再びグラビアをやろうと思った理由は何だったのでしょうか？
自分の体型を活かしたかったのと、昔からグラビアを見るのがすごく好きだったんです。昔マネージャーさんに「20代後半の方がいい味が出る」と言われたのを思い出して、元のマネージャーにDMで「もう1回グラビアに戻りたい」と直談判しました。カフェで再会したら「お前生きてたんだ！」と驚かれましたが、すぐに営業をかけてくれて、今から約1年半前に復帰しました。
戻ってこられて本当によかったです。まだ1年半ですが劇的に人生が変わりましたし、周りの人から「表情がすごく明るくなったね」とめちゃめちゃ言われます。
― 5月に出した写真集『富士山』（双葉社）も大ヒットしてますね。
「紙の写真集を出す」ってグラビアをやる人全員が目標にすることだと思います。今年の1月、マネージャーさんに頼み込んでイワタさんのところに連れて行ってもらい直談判。「なんか写真集できそうな気がする、写真集やるんならどんな感じにしたい？」、「私、とことんやりますよ」、「じゃあ脱ぐのどう？」、「写真集なら脱ぎたいです。自分の体はアートだし、もう全然いいです！」というやりとりをしてトントン拍子で。 それまですごい露出をしてきたわけじゃないので「いきなり脱いだら面白いんじゃないか」って。発売されてから皆さんに「本当に脱いでると思わなかった」とも言われました。
― 良い反響が届いてるんですね。
正直、1年半で十分な知名度があるわけではないので売れるか売れないかはギャンブルかなと思ったこともあったんですけど、悔いのないものを作れたらそれでいいと、思い切って出しました。握手会では「やめないでください」ってすごく言われました（笑）。 この写真集が私のヒット作になったので、これから色んなお仕事に繋がったらいいなと思ってます。
― 冬には主演映画「THE COVER GIRL」の公開も控えています。
小林勇貴監督と久々にお会いして、私の身に起きた色んなことを知っていたから「そういうテーマで映画作ったら面白いんちゃうん？」って企画書をあげたら通って、実体験のような映画になりました。
― ファンクラブ開設も新たな挑戦ですね。
今年2月に開設したんですけど、SNSのフォロワーもそこまで多くなかったのに、入ってくれる方がいて本当にありがたいです。最近はSNSの規制が厳しくて、写真集のカメラマンさんは私の顔を載せただけでBANされてしまったこともあったようで（笑）。そういう載せられない写真を楽しんでもらう場所として、ファンクラブはすごくいい場所になっています。
◆林未珠の「夢を叶える秘訣」
― 今後の目標は？
1番はバラエティ番組に出たいです。NGもないですし、とことん面白いことに振り切ってやりたいなと思っています。エンタメにしがみついていきたいです！
― 最後に、林さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
前向きでいることですね。人生は苦しいことが8割、9割だと思うんです。でもその中でも周りの人に優しくして幸せの種まきをしていれば、絶対倍になって返ってきます。自分のことだけでなく、周りの人も巻き込んで一緒に幸せになろうというスタンスでいると、自然と運も味方してくれて夢が叶うと思っています。
― ありがとうございました。
インタビュー中、「ファンの方から『Xの文章を見て思ったんだけど、育ちがいいんでしょうね』って言われるんですけど、そんなことない。みんな分かってないんですよね〜」と無邪気に笑う林。
しかし、その笑顔の裏にある壮絶な過去を知った今、彼女が放つ唯一無二のオーラに合点がいった。色気とも、憂いとも、あるいはどこか切ないエロスともとれるあの圧倒的な魅力は、波乱万丈な人生を自力で生き抜いてきた彼女にしか宿らない「強さ」の証明なのだろう。鳥かごから飛び立った彼女の第二章は、まだ始まったばかりだ。（modelpress編集部）
◆林未珠プロフィール
生年月日：1998年4月18日
サイズ：B91（Iカップ） W57 H86 S22.5
特技：家事全般、ダンス
趣味：サウナ、お酒、ゴルフ、美術品鑑賞、競馬
資格：秘書検定2級
不動産会社の正社員として働きながら活動。2026年5月に1st写真集『富士山』（双葉社）が話題に。今冬には主演映画「THE COVER GIRL」も公開。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブも開設中。
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