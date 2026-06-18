『有吉クイズ』人気企画のロケ中におそろしい事実が発覚！出演者が急激にソワソワ

6月14日（日）の『有吉クイズ』では、前回から引き続き、街中で即興クイズを作る“知の巨人”シリーズ最新作「有吉だけに教えたい東京ウラ雑学 知の巨人バスツアー」が放送された。

さまざまな雑学が飛び出すなかで、とある参加者に“個人情報漏洩”の危険性があることが発覚し…。

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今回は、クイズマニア・しみけん、構成作家の矢野了平、刑事コメンテーター・佐々木成三、不動産Gメン・滝島一統、TVリサーチャー・喜多あおいという、これまで登場した知の巨人が大集結。

知の巨人たちは有吉と2階建てのバスに乗り、銀座、豊洲、有明など東京の人気エリアを巡りながら、目についたものに関する雑学を披露していった。

そんななか、「今、iPhoneもアップデートされていて、自分のアカウント情報とIDが漏れているかどうか調べてくれる」という佐々木のひと言から、しみけんはスマホをチェックしてもらうことに。

“設定→パスワード→パスワードを開く”という手順で進んでいくと、セキュリティの項目に“59”という数字が…。実はこれは、漏洩の危険があるIDとパスワードの件数。しみけんは最悪なことに、「銀行（のIDとパスワードが）全部漏れてる」という。

佐々木は、「ここまで出ると、多分同じIDとパスワードを使い回している」と推測し、「こういう情報が漏れてしまうとAmazonとかで買い物されてしまう」と注意。そのためしみけんに、IDとパスワードを変えたほうがいいとアドバイスした。

衝撃事実の発覚に、同乗者全員が「こわっ！」「俺すぐ変えよ…」とザワつき、しみけん本人も「（IDとパスワードを）早く変えたい」とソワソワ。この様子をスタジオで見守っていた渡辺隆（錦鯉）も、「IDとパスワード漏れるの怖いですね」「なんか東京観光とかどうでもよく思えてきた…」と落ち着かない様子だった。