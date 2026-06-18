声優・小林千晃のデビュー10周年を記念した『小林千晃デビュー10周年記念写真集（仮）』が9月10日に東京ニュース通信社より発売される。

【写真】小林千晃、ヴェネツィアで撮影を敢行

小林千晃は2016年に声優デビューし、TVアニメ『地獄楽』（画眉丸役）、『マッシュル-MASHLE-』（マッシュ・バーンデッド役）など主人公役を多く務めてきた。現在放送中の『ガンバレ!中村くん!!』（TOKYO MXほか）でも主人公・中村男久斗役を演じている。今年デビュー10周年を迎えることを記念し、本写真集の刊行が決まった。

ロケ地は、小林が「人生で一度は訪れてみたかった」と語っていたイタリア北部の水の都・ヴェネツィア。サン・マルコ広場やリアルト橋といった歴史的建造物を巡るほか、カラフルな街並みが特徴のブラーノ島、人気リゾート地のリド島の海岸ではしゃぐ姿も収められている。あわせて、現地のパスタやピザ、ワインを味わう等身大の表情も切り取られている。

また高級ホテルでの撮影では、これまで見せたことのなかったセクシーな表情や、本書のために鍛え上げたという肉体美も披露。10年間の軌跡を語ったロングインタビューも収録される。

なお、対象店舗のAmazon、楽天ブックスでは、通常版と表紙絵柄が異なり、メイキングDVDが綴込付録として付属する『小林千晃デビュー10周年記念写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）』が数量限定で発売される。セブンネットショッピングでは、購入者特典として直筆サイン入り写真集が用意される。

さらに、アニメイト・ゲーマーズにて対象商品を購入した人の中から抽選で合計600名を、2026年10月4日、11日、18日に東京・大阪で開催されるイベントに招待する。各回、握手＋直筆サイン入り生写真お渡し会、握手＋写真集へのサイン＆お宛名入れ会、握手＋ボイスメッセージ録音会などが実施される。応募期間は6月17日17時から9月2日23時59分まで。

あわせて、7月13日発売の『TVガイドVOICE STARS vol.38』にて、本書の独占先行カットと最速インタビューが掲載される。

■小林千晃コメント声優を始めてから10周年という僕にとって大切なタイミングで、これまでの声優人生の中で最も大きなスケールでの撮影となりました。訪れたのは、僕がずっと憧れていたヴェネツィア。素晴らしい観光スポット、そして素晴らしい人々に恵まれてのロケだったので、その素晴らしさを皆さんにも共感していただきたいですし、この写真集を通して、10年間応援してくださった皆さんへの感謝の思いを感じ取っていただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）