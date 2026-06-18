株式会社ドワンゴは、8月20日から8月24日まで開催するボカロ文化の祭典『The VOCALOID Collection ～2026 Summer～』（以下、『ボカコレ2026夏』）の最新情報を公開した。

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今回の目玉のひとつが、有名ボカロPたちがStemデータを配布するREMIX楽曲投稿企画だ。Stemデータとは、音楽制作においてボーカルやギター、ベース、ドラムなど楽器ごとの音源をまとめた音源ファイルのこと。昨年のボカコレ上位入賞楽曲である山本「デロスサントス」や、いのうつはSA「一億年恋してる」のほか、椎名もた「少女A」など8曲のStemデータがボカコレ公式サイトで公開・配布される。ユーザーは公開されたStemデータを使って自由にREMIX楽曲を制作でき、ボカコレREMIXランキングで上位を獲得すると公式生放送でフィーチャーされる。

あわせて、12月12日にニコニコが20周年を迎えることを記念し、OSTER project「恋スルVOC@LOID」、164「天ノ弱」、みきとP「いーあるふぁんくらぶ」、ガルナ(オワタP)「リンちゃんなう！ ver.2025」など、ニコニコで長く愛されてきた名曲12曲のStemデータも特別に公開・配布される。20周年記念のStemデータ配布対象楽曲のREMIXとして投稿された楽曲は、9月以降の20周年期間中、ニコニコサイト上で特別にピックアップされる。

また、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（以下、プロセカ）とボカコレによるコラボ企画「ボカセカ」の実施も決定した。

本企画では、ボカコレランキング投稿企画の「TOP100ランキング」と「ルーキーランキング」で1位にランクインした楽曲がそれぞれ1曲ずつ『プロセカ』に実装される。参加方法は、ボカコレランキングの投稿動画に「ボカコレ2026夏 TOP100ランキング参加曲」もしくは「ボカコレ2026夏ルーキー参加曲」のタグを付けて投稿するだけ。投稿期間は8月21日19時から8月24日17時まで、フリーテーマで楽曲を募集する。褒章として、TOP100・ルーキー両ランキングで1位の楽曲が『プロセカ』ゲーム内のリズムゲーム2Dモードで遊べる楽曲として採用されるほか、Amazonギフト券のコード5万円分がそれぞれに贈呈される。

再生数やマイリスト数などの数値を競うことなく、自由な作品発表や視聴を楽しめるランキング対象外の投稿企画「ボカコレエキシビション」も実施。VOCALOIDを用いて制作した新曲や演奏してみた動画、MMD動画などの二次創作動画の投稿を募集する。投稿された作品はニコニコ動画内や「ボカコレ」公式の生放送番組などで紹介される。投稿期間は8月20日19時から8月24日17時まで。

新作ボカロ動画作品が一堂に集まる「ボカコレランキング」では、オリジナル楽曲を対象とした「TOP100」、新人ボカロPに焦点を当てた「ルーキー」、REMIX楽曲を扱う「REMIX」の全3カテゴリで作品を募集。「TOP100」「REMIX」部門の投稿期間は8月22日0時から8月24日17時まで、「ルーキー」部門は8月21日19時から8月24日17時まで。上位入賞者には奨励金が授与されるほか、各カテゴリのランキング1位には「金の盾」が贈られる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）