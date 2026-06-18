W杯デビュー戦で大車輪の活躍!! 1G1Aでコロンビアを初戦白星に導いたL・ディアス「本当に、本当に幸せだ」
コロンビア代表のFWルイス・ディアスがW杯デビュー戦となったウズベキスタン戦で1得点1アシストと躍動。試合後に「幼い頃からの夢が叶った」と喜びを表している。
現地時間17日に行われた北中米W杯グループK第1節でコロンビアはウズベキスタンと対戦。かつてポルトやリバプールでプレーし、現在はバイエルンに在籍するワールドクラスのアタッカーであるL・ディアスにとってW杯デビュー戦となった。
前半32分にはMFジョン・アリアスの鮮やかなスルーパスから抜け出して左足で狙うが、シュートは左ポストを叩いてしまう。しかし、41分、中盤でボールを受けると、前線へと駆け上がるDFダニエル・ムニョスを見逃さず。浮き球のパスを供給し、ムニョスの巧みな先制点をアシストした。
後半15分にウズベキスタンに追い付かれたものの、再びL・ディアスが輝きを放つ。20分、敵陣でボールを奪い、前線へと運んだMFグスタボ・プエルタからパスを呼び込むと、右足ダイレクトで合わせたシュートでネットを揺らし、自身W杯初ゴールとなる勝ち越し点を記録した。
さらに、アディショナルタイムにはMFハミントン・カンパスがダメ押しゴールを奪い、コロンビアは3-1の勝利で白星発進を成功させた。
1得点1アシストの活躍で初戦白星へと導いたL・ディアスは「代表チーム、そして祖国のためにW杯でプレーするという、幼い頃からの夢が叶った」と『FIFA.com』に語っている。
「ゴールとアシストで貢献できたこと以上に素晴らしいことがあるかい? 我々はとても結束の固いチームで、試合を重ねるごとに成長していくだろう。本当に、本当に幸せだよ」
コロンビアは23日の第2節でコンゴ民主共和国と対戦する。
現地時間17日に行われた北中米W杯グループK第1節でコロンビアはウズベキスタンと対戦。かつてポルトやリバプールでプレーし、現在はバイエルンに在籍するワールドクラスのアタッカーであるL・ディアスにとってW杯デビュー戦となった。
後半15分にウズベキスタンに追い付かれたものの、再びL・ディアスが輝きを放つ。20分、敵陣でボールを奪い、前線へと運んだMFグスタボ・プエルタからパスを呼び込むと、右足ダイレクトで合わせたシュートでネットを揺らし、自身W杯初ゴールとなる勝ち越し点を記録した。
さらに、アディショナルタイムにはMFハミントン・カンパスがダメ押しゴールを奪い、コロンビアは3-1の勝利で白星発進を成功させた。
1得点1アシストの活躍で初戦白星へと導いたL・ディアスは「代表チーム、そして祖国のためにW杯でプレーするという、幼い頃からの夢が叶った」と『FIFA.com』に語っている。
「ゴールとアシストで貢献できたこと以上に素晴らしいことがあるかい? 我々はとても結束の固いチームで、試合を重ねるごとに成長していくだろう。本当に、本当に幸せだよ」
コロンビアは23日の第2節でコンゴ民主共和国と対戦する。