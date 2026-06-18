○ワールドＨＤ <2429> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.50％にあたる27万株(金額で6億4935万円)を上限に、6月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○さいか屋 <8254> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.01％にあたる41万7000株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月18日から8月31日まで。



○ＫＰＰＧＨＤ <9274> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.8％にあたる300万株(金額で36億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から11月30日まで。



［2026年6月18日］



株探ニュース