日経平均7万円台突入、「相場の賢人」の戦略が示す有望株選別のヒント ＜株探トップ特集＞
―急騰と急落を繰り返す株式市場、FRB姿勢転換で攻守の手腕が強く問われる局面に―
日経平均株価が7万円台に突入した。ただし、その過程では幾度かの急落と急騰を繰り返すなど、ボラティリティ（価格変動性）の高い相場環境が続いている。高値波乱への警戒感がくすぶるなか、世界の主要な投資家らが防衛的なスタンスを取りつつ、ネットインフラやプラットフォーム・ビジネス銘柄に巨額資本を振り向けている事実は無視できない。この先の投資戦略を練るうえで、「相場の賢人」のポートフォリオは大きなヒントをもたらしていると言える。
●「利下げ幻想」の霧散と「利上げ傾斜」へのパラダイムシフト
米連邦公開市場委員会（FOMC）では大方の予想通り、政策金利は据え置かれたものの、会合参加者の今年末の金利見通しの中央値は3.4％から3.8％に引き上げられた。利上げ観測が強まるなか、米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長が金利予想を示さなかったことも明らかになり、市場に動揺が走った。議長の記者会見後、トランプ米大統領がイランと戦闘終結の覚書に署名したと伝わったことで、投資家のリスク許容度が高まり、日経平均は史上最高値を更新することとなったが、6連騰中の日経平均の上げ幅は7000円近くに上り、相場の過熱感は一段と高まっている。
ウォーシュ新体制のもと、FRBが大きな転換点を迎えることになった事実は、過小評価するべきではないだろう。2026年初頭まで「年内複数回の利下げ」を確実視し、指数が過去最高値を更新してきた米株式市場において、このシナリオは完全に崩壊しつつある。その一因となったのは、皮肉にも米国経済の「想定以上の強さ」であった。直近の米サプライマネジメント協会（ISM）の各種景況感指数、米労働省が発表した雇用者数は、堅調な数字を示している。このうち5月の非農業部門雇用者数は17万2000人増となり、市場予想を大きく上回ったほか、過去2カ月分（3月・4月）の数値については合計で9万3000人も上方修正された。
この「労働市場の途切れない強さ」は、賃金インフレの定着につながる。利下げという潤沢な流動性の供給を期待して割高なバリュエーションを維持してきた株式市場にとって、金融政策の逆流は、この先のボラティリティを高める主因となるに違いない。
●フォーム13Fが示す「防衛的資本」の行方
こうしたマクロ環境の激変を前に、ウォール街の「スマート・マネー（賢い資本）」を動かす主要な投資家たちはどう動いたのか。その回答は、26年5月中旬に米証券取引委員会（SEC）へ提出された第1四半期（1～3月）の「フォーム13F（保有有価証券報告書）」に克明に刻まれている。
大口の投資マネージャーたちに義務付けられたこの開示資料を分析すると、一部の主要な投資家たちに共通のスタンスが浮かび上がってくる。彼らは全体として「圧倒的な売り越し」を決め込み、株式市場のポジションを縮小させて現金を確保する、極めて防衛的な姿勢を鮮明にしている。その筆頭が、投資の神様ウォーレン・バフェット氏が率いたバークシャー・ハサウェイ だ。同社は長年維持してきたポートフォリオの大胆なスリム化を断行した。
バークシャーの株式保有総額は、25年末の約2740億ドル（40銘柄）から、26年第1四半期末には約2630億ドル（29銘柄）へと大幅に減少した。保有銘柄数を一気に3割近く削減し、ポートフォリオ全体の規模を縮小させたという事実は、彼らが市場環境を「極めて警戒すべき高リスク地帯」と判断したことの何よりの証拠である。
日経平均株価が7万円台に突入した。ただし、その過程では幾度かの急落と急騰を繰り返すなど、ボラティリティ（価格変動性）の高い相場環境が続いている。高値波乱への警戒感がくすぶるなか、世界の主要な投資家らが防衛的なスタンスを取りつつ、ネットインフラやプラットフォーム・ビジネス銘柄に巨額資本を振り向けている事実は無視できない。この先の投資戦略を練るうえで、「相場の賢人」のポートフォリオは大きなヒントをもたらしていると言える。
●「利下げ幻想」の霧散と「利上げ傾斜」へのパラダイムシフト
米連邦公開市場委員会（FOMC）では大方の予想通り、政策金利は据え置かれたものの、会合参加者の今年末の金利見通しの中央値は3.4％から3.8％に引き上げられた。利上げ観測が強まるなか、米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長が金利予想を示さなかったことも明らかになり、市場に動揺が走った。議長の記者会見後、トランプ米大統領がイランと戦闘終結の覚書に署名したと伝わったことで、投資家のリスク許容度が高まり、日経平均は史上最高値を更新することとなったが、6連騰中の日経平均の上げ幅は7000円近くに上り、相場の過熱感は一段と高まっている。
ウォーシュ新体制のもと、FRBが大きな転換点を迎えることになった事実は、過小評価するべきではないだろう。2026年初頭まで「年内複数回の利下げ」を確実視し、指数が過去最高値を更新してきた米株式市場において、このシナリオは完全に崩壊しつつある。その一因となったのは、皮肉にも米国経済の「想定以上の強さ」であった。直近の米サプライマネジメント協会（ISM）の各種景況感指数、米労働省が発表した雇用者数は、堅調な数字を示している。このうち5月の非農業部門雇用者数は17万2000人増となり、市場予想を大きく上回ったほか、過去2カ月分（3月・4月）の数値については合計で9万3000人も上方修正された。
この「労働市場の途切れない強さ」は、賃金インフレの定着につながる。利下げという潤沢な流動性の供給を期待して割高なバリュエーションを維持してきた株式市場にとって、金融政策の逆流は、この先のボラティリティを高める主因となるに違いない。
●フォーム13Fが示す「防衛的資本」の行方
こうしたマクロ環境の激変を前に、ウォール街の「スマート・マネー（賢い資本）」を動かす主要な投資家たちはどう動いたのか。その回答は、26年5月中旬に米証券取引委員会（SEC）へ提出された第1四半期（1～3月）の「フォーム13F（保有有価証券報告書）」に克明に刻まれている。
大口の投資マネージャーたちに義務付けられたこの開示資料を分析すると、一部の主要な投資家たちに共通のスタンスが浮かび上がってくる。彼らは全体として「圧倒的な売り越し」を決め込み、株式市場のポジションを縮小させて現金を確保する、極めて防衛的な姿勢を鮮明にしている。その筆頭が、投資の神様ウォーレン・バフェット氏が率いたバークシャー・ハサウェイ だ。同社は長年維持してきたポートフォリオの大胆なスリム化を断行した。
バークシャーの株式保有総額は、25年末の約2740億ドル（40銘柄）から、26年第1四半期末には約2630億ドル（29銘柄）へと大幅に減少した。保有銘柄数を一気に3割近く削減し、ポートフォリオ全体の規模を縮小させたという事実は、彼らが市場環境を「極めて警戒すべき高リスク地帯」と判断したことの何よりの証拠である。