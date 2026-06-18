新潟市の万代シテイパークで、18日からサッポロビールの期間限定イベントが始まりました。会場から中継でお伝えします。



■富沢菜々アナウンサー

「万代シテイパークでは、18日(木)～21日(日)までの期間限定イベント『THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT- 』が開催されています。今年で3回目の開催となるイベントですが、毎年新しい仕掛けがされています。この奥にありますのがクロラベルの世界観をイメージした黒ラベルWAGONです。この中に入って黒ラベルを注文するということなのですが、この中ですごい体験ができるそうなんです。中ではどんな体験ができるのでしょうか？」



■サッポロビール 小西章吾さん

「黒ラベルの世界に没入できる体験を用意しております。」



■富沢菜々アナウンサー

「世界観に没入できる･･･すごく気になるワードですね。この中かなり薄暗くなっていますが、これはどういうことでしょうか？」



■サッポロビール 小西章吾さん

「安定した静かな空間で、生の旨さに追求する継手の技術や所作を間近で感じてもらいながらサーブされる瞬間をお楽しみいただきたいと思っております。」



■富沢菜々アナウンサー

「そして、黒ラベルの･･･お！ライトアップされるんですね。」



■サッポロビール 小西章吾さん

「ザ・パーフェクト黒ラベルの特徴のひとつでもある『フロスティミスト』は、ビールと泡の間にできる霧状の細かい泡の層のことを言い、これをライトを当てることによってより強調されます。ぜひ見た目でもザ・パーフェクト黒ラベルを楽しんでもらえたらと思っております。」



■富沢菜々アナウンサー

「フロスティミストは、おいしさの秘密でもあるのでしょうか？」



■サッポロビール 小西章吾さん

「フロスティミストがあることによって泡が再生しますので、一口目のおいしさをより長く体験いただけることができると思います。」



■富沢菜々アナウンサー

「今年で3回目の開催となりますが、どんな風に楽しんでほしいですか？」



■サッポロビール 小西章吾さん

「今年はとくにいま飲んでいただいた一口目のおいしさにフォーカスをしていますので、サービスされる瞬間からその一口目までを楽しんでいただいて、そのおいしさを会場全体でゆっくり味わってもらえたらなと思っております。」



料金は、ザ・パーフェクト黒ラベル1杯におつまみがついて1000円、オリジナルタンブラー付きで2000円です。イベントは、新潟市の万代シテイパークで21日(日)までとなっています。