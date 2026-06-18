乃木坂46井上和、『トイ・ストーリー5』声優決定サプライズの動画が公開「素敵すぎる映像…」「もらい泣きしそう」
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の日本版声優を務めることが決定し、ディズニー・スタジオ（アニメーション）公式Xでサプライズ発表の様子を収めた動画が公開された。
【動画あり】かわいすぎる…声優決定サプライズで涙を流す井上和
井上は、3本脚で立つキュートな見た目と仲間想いな性格で、スマーティー・パンツやアトラスと共に行動を共にするデジカメのおもちゃ・スナッピー役を演じる。
Xでは「驚き＆喜びで涙が止まらない井上さん」という紹介とともに、井上が声優決定をサプライズ発表される様子をとらえた動画が公開。何も知らされずに「箱を開けてください」と言われた井上が戸惑いながらも箱を開けると、「ようこそトイ・ストーリーファミリーへ 声優決定 おめでとうございます」という文字が。
井上は「あ〜うれしい！びっくりした！」と涙を流しながら喜び、「夢みたいだぁぁぁぁ」と笑顔。「精一杯頑張ります！」と意気込みを伝えていた。
この様子を見た人からは「ほんとうにおめでとう！」「心底嬉しかったのが伝わってこちらも嬉しいです」「人が夢を叶える瞬間ってこんなに美しいんだ」「素敵すぎる映像…」「もらい泣きしそう」などの反響が寄せられている。
【動画あり】かわいすぎる…声優決定サプライズで涙を流す井上和
井上は、3本脚で立つキュートな見た目と仲間想いな性格で、スマーティー・パンツやアトラスと共に行動を共にするデジカメのおもちゃ・スナッピー役を演じる。
井上は「あ〜うれしい！びっくりした！」と涙を流しながら喜び、「夢みたいだぁぁぁぁ」と笑顔。「精一杯頑張ります！」と意気込みを伝えていた。
この様子を見た人からは「ほんとうにおめでとう！」「心底嬉しかったのが伝わってこちらも嬉しいです」「人が夢を叶える瞬間ってこんなに美しいんだ」「素敵すぎる映像…」「もらい泣きしそう」などの反響が寄せられている。