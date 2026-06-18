多摩動物公園（東京都）で飼育された国の天然記念物で絶滅危惧種のイヌワシが１８日、かつて有数の生息地だった宮城県沿岸の山に放鳥された。

環境省によると、飼育施設で孵化（ふか）したイヌワシの幼鳥を野生に戻すのは全国初の取り組みだという。

放鳥は、同県南三陸町や日本自然保護協会（東京都）などで作る協議会が実施した。多摩動物公園で３月に孵化したメスを５月に移送し、町周辺の翁倉山（標高５３２メートル）の山域に設けた小屋で飼育してきた。

イヌワシは警戒心が強いため、放鳥は非公開。この日は午前９時１５分に小屋の扉を開け放ち、約１分後に外に出るのを協議会のメンバーらがカメラや目視で確認したという。

放鳥した個体には発信器が取り付けられており、メンバーが位置を確認して継続観察する。協議会では２０２８年まで毎年最大２羽を放鳥し、定着を目指す。協議会の鈴木卓也会長（５４）は「放鳥にこぎ着けられたことにホッとしている。元気に野生で生き抜いてほしい」と話した。

イヌワシは、両翼の長さが２メートルに達する大型の猛禽（もうきん）類。東北や北陸、中部地域を中心に生息するが、餌場になる開けた草地などの減少で個体数が減っており、現在は推定で約４５０羽。翁倉山を含む宮城県北部沿岸も生息地だったが、１０年代以降は定着する個体が確認されなくなっている。