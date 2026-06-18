女優の河合優実が、国連が定める今月２０日の「世界難民の日」を機に、難民を花で支援するユニクロの企画「ＵＮＩＱＬＯ ＦＬＯＷＥＲ×世界難民の日 チャリティキャンペーン」（１９〜３０日）に参加する。河合は今年１月、ユニクロが支援するバングラデシュのロヒンギャ難民キャンプ内で暮らす女性たちが縫製技術を学ぶ施設を訪問しており、今回のチャリティーのコラボが実現した。

期間中、ＵＮＩＱＬＯ ＦＬＯＷＥＲの取扱い店舗（１８日現在で２６店舗）で「世界難民の日ギフトバッグブーケ」（９９０円）を販売。ブーケは、平和を象徴する国連の青にインスピレーションを受けて「あなたを幸せにします」という花言葉を持つ青いデルフィニウム１束と、河合が選んだ２束の花をセットにした。ブーケ１つにつき３００円が、国連難民高等弁務官事務所を通じて、バングラデシュの難民キャンプで取り組むロヒンギャ難民女性の自立支援プロジェクトに寄付される。

日常の中で花を選ぶ・贈るという行動を通じて、難民支援に参加できる試みに、河合は「難民の方々の日常には辛いことだけでなく、時には楽しいことやうれしいこともあり、そこには私と同じような“生活”があると感じました。この取り組みを通して、キャンプ内の“生活”を、少しでも明るいものにできればうれしいです。誰もが気軽に参加できる活動なので、お花を手に取るたくさんの皆さまのお気持ちがロヒンギャ難民の方々へ届くことを願っています」とコメントを寄せている。