自身のSNSで公開

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳が公式Xで、現地で実現した女子アスリートとの“豪華女子会”の様子を投稿。ファンの注目を集めている。

影山が「大好きなお姉さんたち」と記した3ショット写真に写っていたのは、共になでしこジャパンのメンバーで、現在はイングランドでプレーする長谷川唯（マンチェスター・シティ）と、清水梨紗（リバプール）。長谷川は自身のインスタグラムで日本―オランダ戦の生観戦を報告しており、現地で集合したようだ。

3人は過去にも英国で共に観光する姿を投稿。影山は「日本、イングランド、アメリカで集えててうれしい 来年には女子ワールドカップが開催されます！なのでブラジルでも会いたいです」と結んでいた。

サッカー女子3人の豪華女子会の様子に、X上ではファンからコメントが相次いだ。

「この御三方のサポ姿は好感度高すぎだった」

「豪華！来年もブラジル行けるといいね！」

「こういう投稿で登場する大好きなお姉さん史上最大のスケール感」

「いい写真 女子ワールドカップも応援します！」

「三女神で、決勝までずっと応援お願いしまーす」

「勝利の女神達 勝ちを連れて来てください」

「すんごい3ショット。美女3姉妹」

「世界最強の3TOP！」

「とんでもない豪華な女子会じゃないっすか、影ちゃんwww」

影山は自身のインスタグラムでも3ショットを公開。アメリカの街中を3人で散策する様子などを披露している。



（THE ANSWER編集部）