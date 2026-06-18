“音痴の神”に愛された愛嬌たっぷりトラベラー『りんチャンネル』をご紹介します。

“音痴の神”に愛された愛嬌たっぷりトラベラー『りんチャンネル』

今週のピックアップ

『世界の人と語彙力皆無が全力で繋がった初日!!【ポケモンGO】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

りんさん：「主に東北・宮城の方で『ポケモンGO』のロケの配信をしている『りん』と申します。よろしくお願いします」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

りんさん：「以前は看護師をしていたんですけど、気持ち的に疲れてしまって家にこもっていた時期があったんです。その時に周りが『ポケモンGO』をやっていてなんとなく始めたら、このゲームって歩かないと進まないので、それで外に出られるようになってきたんです。

そしたら友達に『そんなにハマってるならYouTubeやってみたら？』と言われたんです。それまでYouTubeは見たことがなくて、パソコンも苦手で持っていなかったんですけど、それをきっかけに作ってみようかなと始めました。

私はポケモンのガチ勢というわけではないので、みんなと同じ目線で共感できるような動画を作りたいというのが軸にあります。パニック障害のことなどもお話ししていますが、生配信はありのまま飾らない姿を配信したいという思いが根本にありますね」

――おすすめの動画は何ですか？

りんさん：「2年前に地元の仙台で開催された『GOフェス仙台』の動画です。自分の普段見ている街が『ポケモンGO』一色に染まった世界は本当に感激で、忘れられません。経済効果もすごかったですし、海外の方も来られて自分の知っている街じゃないような衝撃を受けました。

私は体力があまりなくて、体が弱い方なんです。『GOフェス』のような一大イベントは朝から夕方までフルでやらないといけない空気感があって、それができないのが以前は苦しかったんですよね。

盛り上げなきゃと気負っていた部分もありましたが、逆に視聴者の方から『私も体力なくてできなかった』という共感の声をいただいて、救われました。それからは自分の楽しめる範囲で作るスタイルでいいんだと思えるようになりました。イベントに合わせてお店を回って、改めて地元の有名どころを知る下調べも楽しかったです。動画では他のYouTuberさんとのリアルな交流や、みんなと喋っているところも意識して撮るようにしました。大人になってから仲間が増えたことが本当に嬉しいですね」

世界の人と語彙力皆無が全力で繋がった初日!!【ポケモンGO】

https://www.youtube.com/watch?v=WNl9ethOq5w



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

りんさん：「私の動画は攻略やガチ勢向けではないですが、忙しい生活の中でどれだけ幸せに気づけるかを伝えたいと思っています。ちょっと足を止めて、日常の中で忘れ去られがちな時間や景色を思い出せるような発信をしていきたいです。心が疲れた時、ふと動画を見に来てくれたら嬉しいです。そういう人たちのために動画を作っていきたいと思っています」

見る人の心をそっと癒やしてくれる『りんチャンネル』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『りんチャンネル』

https://www.youtube.com/@rlnch2828

Xのアカウント『りん』

https://x.com/rinchn0123456

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島