オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、国王夫妻主催の晩さん会に出席されました。天皇陛下は、先の大戦で両国が敵対した歴史についてのおことばを述べ、愛子さまやワールドカップ観戦のエピソードについても触れられました。

■晩さん会スピーチで“苦難の歴史”と“平和への願い”訴え

きらびやかな王宮に国王夫妻とともに姿を見せられた、オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下。両陛下は勲章を着用され、皇后さまは、青やゴールドのドレスにティアラ姿でした。

17日夜に行われたオランダ、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻主催の晩さん会。

晩さん会では、英語でスピーチ。陛下が強く訴えられたのは、戦争に関する“苦難の歴史”と“平和への願い”でした。

天皇陛下

「私たちは絶えず謙虚に過去の歴史から学び、悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていかなければなりません」

先の大戦で旧日本軍は、当時オランダの植民地だった現在のインドネシアを占領。軍人だけでなく民間人の抑留者や死者も多数出たことで、根強い“反日感情”が残ったといいます。

両陛下は晩さん会に先立ち、戦没者慰霊碑に花輪を供え、およそ1分半もの間、深く祈りをささげられました。

晩さん会では、「今なお当時の痛みを負い続けている人々がおられることに思いを致し、平和への努力を続けていかなくてはならないと思います」とも述べられた陛下。

出席していた戦争被害者や遺族らの団体の代表らは、両陛下と懇談し、供花や陛下のおことばに対してさらに和解を進めるうえで、ありがたかったと感謝を伝えたということです。

■愛子さまやワールドカップ観戦のエピソードも

オランダを公式訪問中の両陛下。16日まで両陛下が滞在されていたのは、国王夫妻の別邸・ヘット・アウデ・ロー城です。20年前、オランダを訪問した際、愛子さまと3人で過ごされた思い出の場所でもあります。

今回行われた晩さん会で、陛下はそのときの喜びを振り返るとともに、今回の滞在で、ある“再会”があったと話されました。

天皇陛下

「20年前に愛子が毎日のようにパンを与えていた一羽の黒鳥とも再会しました。今回、私たちがパンを与えると、再び喜んで食べてくれたことも嬉（うれ）しいことでした」

◇

オランダでの滞在時、当時4歳だった愛子さまが毎日パンをあげていた黒鳥に、20年ぶりに会われたというのです。

また、1979年に上皇ご夫妻が寄贈し、ヘット・アウデ・ロー城のお堀に放流したコイも元気なようすだったといい、今回の訪問に同行していない愛子さまにも、すぐに話されたといいます。

愛子さまは非常に驚き、とても感動されたということです。

◇

おことばの中では、思わず笑いが起きる場面も。サッカーワールドカップの日本対オランダ戦を国王夫妻とテレビ観戦されていた両陛下。引き分けだったことに対し、ユーモアを交えて話されました。

天皇陛下

「ピースフルな結果にホッとしました」

陛下はこの後、首相主催の昼食会などに臨まれる予定です。

（6月18日午後5時54分ごろ放送 『news every.』より）