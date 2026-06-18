舘ひろし、1日デカではなく1日警察署長に照れ 石原プロゆかりの場所で「緊張しました」
俳優・舘ひろし（76）が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。
【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし
本作のプロモーションに積極的だった舘は、テレビやラジオに10番組以上、雑誌など50媒体以上に登場した。労われると舘は「今回は頑張りました」と苦笑い。思い出に残っているものを問わると「1日警察署長は大変でした。調布にお邪魔したんですけど、調布はもともと石原プロがあった場所。3000人ぐらいお客様がいて。制服を着せさせられて（笑）。緊張しました」と笑う。“あぶない刑事”ではなく、所長という役回りだったが「恥ずかしいでしょ」と照れていた。
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
舞台あいさつには、西野七瀬、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督も参加した。
【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし
本作のプロモーションに積極的だった舘は、テレビやラジオに10番組以上、雑誌など50媒体以上に登場した。労われると舘は「今回は頑張りました」と苦笑い。思い出に残っているものを問わると「1日警察署長は大変でした。調布にお邪魔したんですけど、調布はもともと石原プロがあった場所。3000人ぐらいお客様がいて。制服を着せさせられて（笑）。緊張しました」と笑う。“あぶない刑事”ではなく、所長という役回りだったが「恥ずかしいでしょ」と照れていた。
舞台あいさつには、西野七瀬、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督も参加した。