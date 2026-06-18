元TBSでフリーの安東弘樹アナウンサー（58）が14日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演。大の車好きとして知られるが、これまでの車遍歴を明かした。

愛車は「ちょこちょこ買い替えるタイプ」で、20代から乗ってきた愛車リストを公開。これまで49台を乗り継いできたと明かすと、共演の女優・伊藤かずえは「そんなに？」と驚いた。伊藤は1990年に購入した日産の初代シーマに35年以上乗り続けている。

「ちっちゃい車もアメリカのでっかいSUVも、メーカーも主に日本で買える全部の国の車を買っている」という。伊藤が「お金かかる…」とつぶやくと、「と、思うじゃないですか。意外に私わらしべ長者方式といって」どんどん下取りに出して買い替えていくのだという。

「下取りの価値が下がる前に、だいたい10万キロ越えると日本では売りにくくなるので8万キロぐらいまでにして。結構マニアックな車が多いので高く売れるんですよ」と説明。「次の車買う時には1円も払わないで頭金にできて、その頭金をもとにローンを組んで次の車になったりする」と実行している車版“わらしべ長者方式”について語った。